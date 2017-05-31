МЧС: ураган в московском регионе повалил 20,5 тысячи деревьев, более 300 населенных пунктов остались без света

Публикации за 31.05.17

Ураган, обрушившийся в понедельник на московский регион, по уточненной информации МЧС, повалил свыше 20,5 тысяч деревьев. В результате бури произошли аварийные отключения энергоснабжения более 300 населенных пунктов: 16,5 тысячи жилых и 1,3 тысячи дачных домов.

Кроме этого, были повреждены крыши более 320 зданий, в том числе одного роддома. Также были повреждены почти 2,45 тысячи машин и один автобус. В Москве из-за упавших деревьев и рекламных конструкций было ограничено движение по 20 улицам, передает РИА «Новости».

В МЧС отмечают, что в результате непогоды было задержано более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поезда дальнего следования и пять поездов московского метро, 4 аэроэкспресса в аэропорт «Внуково» пришлось отменить.

СКР в настоящий момент официально подтвердил, что в результате урагана в Москве погибло 10 человек, в Подмосковье -5. Всего пострадавшими числятся 200 человек. Часть СМИ сообщают о 11 погибших в Москве.

Между тем погодные условия в столичном регионе вновь могут ухудшиться. Накануне Гидрометцентр России предупредил, что к Московской и Владимирской областям подходит ещё один холодный атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром до 22 метров в секунду.

По данным синоптиков, опасный период будет продолжаться в ночь с 31 мая на 1 июня. Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели силы МЧС не только в Центральной России, но и Поволжье. Гидрометцентр предупреждает, что местами осадки могут быть сильными, в отдельных районах с грозами и градом.

Москва, Мария Вяткина

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