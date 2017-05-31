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Публикации за 31.05.17

В Зеленограде годовалого малыша задавило платяным шкафом

В Зеленограде годовалого малыша задавило платяным шкафом

В Зеленограде во время ремонта в квартире на годовалого мальчика упал платяной шкаф – от полученных травм ребенок скончался на месте. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 30 мая в 20-ом микрорайоне Зеленограда.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации «Московского комсомольца» трагедия произошла, когда женщина с сыном, которому был 1 год и 3 месяца, пришла к подруге, у которой также есть маленькие дети. В определенный момент дети остались без присмотра, и на ребенка упал платяной шкаф, который, мог быть неустойчивым. Возможно, ребенок сам начал его раскачивать.

Москва, Мария Вяткина

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