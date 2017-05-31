В Подмосковье вернулся свет

Публикации за 31.05.17

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших от урагана районах Подмосковья, где в зоне отключения оказались 83 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности 28 160 человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в настоящее время ведется переподключение потребителей с резервных на основную систему.

Напомним, энергоснабжение во многих районах области было нарушено в минувший понедельник в результате урагана, 29 мая – всего от стихии пострадали жители 16 муниципальных образований Подмосковья.

По данным МЧС, к выполнению аварийных и восстановительных работ привлечено 325 бригад экстренных служб.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на данный момент в регионе восстановлено две трети кровель, поврежденных ураганным ветром.

Москва, Алексей Васильев

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