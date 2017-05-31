NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.05.17

В Подмосковье вернулся свет

В Подмосковье вернулся свет

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших от урагана районах Подмосковья, где в зоне отключения оказались 83 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности 28 160 человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в настоящее время ведется переподключение потребителей с резервных на основную систему.

Напомним, энергоснабжение во многих районах области было нарушено в минувший понедельник в результате урагана, 29 мая – всего от стихии пострадали жители 16 муниципальных образований Подмосковья.

По данным МЧС, к выполнению аварийных и восстановительных работ привлечено 325 бригад экстренных служб.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на данный момент в регионе восстановлено две трети кровель, поврежденных ураганным ветром.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.05.17

В Зеленограде годовалого малыша задавило платяным шкафом. / Синоптики подтвердили прогноз о новом урагане в Москве и Подмосковье. / Сергей Лавров переходит на вейпы.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter