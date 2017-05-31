В Серпухове без вести пропала 16-летняя школьница

Публикации за 31.05.17

В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 16-летней жительницы Серпухова Ольги Колсановой, проживающей на улице Космонавтов. Девочка вышла из дома в минувшее воскресенье и не вернулась, а ее телефон выключен, передает портал Glazey.

Сообщается, что в день исчезновения на ней была надета черная куртка, черные брюки, при себе Оля имела сумку розового цвета, а пряди ее волос выкрашены в зеленый цвет.

Немногим позднее сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что похожую на Ольгу девочку заметили в районе улиц Захаркина и Чернышевского.

На данный момент по сети распространяется сообщение, в тексте которого всех, кому может быть известно о местонахождении или судьбе пропавшей школьницы сообщать по телефону 8 (985) 715-90-62.

Москва, Алексей Васильев

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