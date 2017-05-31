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Публикации за 31.05.17

Дело о крупном мошенничестве подмосковных полицейских дошло до суда

Дело о крупном мошенничестве подмосковных полицейских дошло до суда

Сотрудники следственного отдела города Видное завершили расследование уголовного дела в отношении двух оперативников уголовного розыска одного из отделов полиции Ленинского района Подмосковья. Стражи порядка обвиняются в покушении на мошенничество в крупных размерах с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, в феврале текущего года обвиняемые под надуманным предлогом требовали от гражданина Молдавии 350 тысяч за не привлечение его к уголовной ответственности. В ходе переговоров с жертвой сумма денежного вознаграждения была снижена до 300 тысяч рублей.

В середине того же месяца при получении взятки от гражданина в автомобиле одного из подозреваемых оба они были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности. Впоследствии в халатности обвинили также и непосредственного руководителя обвиняемых.

Во время предварительного следствия обвиняемые полностью признали вину.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Алексей Васильев

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