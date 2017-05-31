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Публикации за 31.05.17

В Москве у пациентки остановилось сердце во время пластической операции

В Москве у пациентки остановилось сердце во время пластической операции

В московской частной клинике у 29-летней пациентки остановилось сердце. ЧП случилось 17 апреля во время проведения маммопластики, после чего девушку госпитализировали в городскую больницу в реанимационное отделение. В настоящее время она находится в медицинском учреждении в бессознательном состоянии.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«В ходе расследования дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставления медицинских услуг», – информирует ведомство.

Москва, Ольга Ветрова

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