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Публикации за 31.05.17

Жительница Подольска напала на полицейского

Жительница Подольска напала на полицейского

В Подольске нетрезвая пассажирка автомобиля ударила сотрудника полиции и оторвала у него погон. В скором времени ей грозит штраф до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил помощник прокурора Подольска Олег Байниязов, передает РИАМО.

Инцидент произошел 15 мая. В дежурную часть УМВД по городскому округу Подольск поступило сообщение об автомобиле с нетрезвым водителем за рулем, замеченным в районе улицы Свердлова. Машина была остановлена стражами порядка – кроме нетрезвого водителя, в салоне автомобиля также находились не менее нетрезвые пассажиры. Когда один из инспекторов ДПС потребовал от водителя предъявить документы, пассажирка попыталась покинуть место разбирательств – она нанесла инспектору удар в левое плечо и сорвала с его форменной одежды погон.

Как сообщил Байниязов, 29 мая по данному факту было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Москва, Алексей Васильев

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