Собянин решил сделать реновацию самоокупаемой

Публикации за 31.05.17

Резонансная программа реновации в Москве, которая предполагает снос пятиэтажек и массовое переселение москвичей, может стать самоокупаемой. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, часть жилья, которое будет построено, планируется продать.

«Одна часть жилья пойдет на переселение, а вторая на продажу, чтобы компенсировать бюджету хотя бы часть затрат»,– цитирует градоначальника «Коммерсантъ». Собянин обратил внимание, что такие меры необходимо предпринять, чтобы сбалансировать программу так, чтобы расходы на жилищное строительство примерно совпали с доходами.

Мэр сообщил, что на запуск программы власти столицы выделят из городского бюджета 300 млрд рублей. «Чтобы запустить программу, нам нужен трехлетний период. В это время мы будем финансировать ее из городского бюджета, и если необходимо, то и за счет кредитных средств»,– сказал Собянин и добавил, что использование кредитов стало возможно благодаря тому, что городу удалось «практически полностью избавилась от долговой нагрузки». По его словам, сейчас долг «чисто символический», в то время как в 2010 году он достигал 300 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки», оставшиеся в российской столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров.

Инициатива столичных властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу так называемой реновации попали не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

После того как был опубликован первый список «на снос», состоящий из 4546 домов, оказалось, что практически каждое второе здание находится в приемлемом состоянии, а Дамоклов меч навис над ними из-за удачного расположения и развитой инфраструктуры района, в котором они находятся.

В Москве прошли митинги против сноса пятиэтажек. Протестующих призвали снять с рассмотрения закон о реновации Москвы, так как, по их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.05.17

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