И снова здравствуйте: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Московской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь и гроза, град, усиление ветра западной четверти 12-17 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта, ДТП, промыв грунта, повреждение линий электропередач, повал деревьев.

В целях безопасности спасатели рекомендуют москвичам по возможности оставаться дома или в укрытии, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Как уточняет центр погоды «Фобос», температурный фон в регионе сегодня будет отставать от нормы на 3 градуса. Максимальная температура в столице не превысит 19 тепла, в Подмосковье – 20. Атмосферное давление – 740 мм рт. ст.

Москва, Мария Вяткина

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