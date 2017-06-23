И снова здравствуйте: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Московской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь и гроза, град, усиление ветра западной четверти 12-17 метров в секунду.
МЧС предупреждает, что возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта, ДТП, промыв грунта, повреждение линий электропередач, повал деревьев.
В целях безопасности спасатели рекомендуют москвичам по возможности оставаться дома или в укрытии, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.
Как уточняет центр погоды «Фобос», температурный фон в регионе сегодня будет отставать от нормы на 3 градуса. Максимальная температура в столице не превысит 19 тепла, в Подмосковье – 20. Атмосферное давление – 740 мм рт. ст.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 23.06.17
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