Денис Денисов об импичменте Порошенко: украинские депутаты наконец-то начали выполнять свою работу

Инициатива депутатов Киевского областного совета об импичменте нынешнего президента Украины Петра Порошенко – отражение надежд и интересов всего украинского народа. В «незалежной» впервые произошел «парадоксальный» случай, когда местные депутаты выполняют ту функцию, которая входит в их прямые обязанности.

Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал российский политолог Денис Денисов. Впрочем, по его оценке, сближение России и Украины, даже в случае отставки Порошенко, не произойдет.

«Мы знаем, что по целому ряду социологических исследований население Украины в подавляющем большинстве негативно относится к деятельности действующего президента и считает, что он должен уйти. Здесь мы сталкиваемся с тем парадоксом нынешней политической ситуации, когда чуть ли не впервые депутаты местных советов выполняют именно ту функцию, которую должны выполнять. Они доносят мнение народа», – отметил Денисов.

Он также подчеркнул, что данную инициативу Киевского областного совета будут поддерживать в регионах другие городские и областные советы. «Мы знаем, что в ряде областей настроения относительно нынешнего президента и его деятельности весьма радикальны. Большинство также выступает за возможный импичмент и, соответственно, выборы нового президента Украины», – констатировал политолог.

В этой связи он обратил внимание, что тот факт, импичмент Порошенко продвигает лидер «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко, не играет значительной роли.

«Да, это инициатива ее фракции, но в данном случае нам не интересно, чья это инициатива. Она (Тимошенко) просто эксплуатирует мнение народа, а мнение совершенно однозначное и очевидное – необходимо запускать механизм импичмента и добиваться новых выборов. Народ определился – президентом Порошенко больше быть не может», – отметил Денисов.

Эксперт также добавил, что у Тимошенко, безусловно, есть «президентские амбиции». Тем не менее, по его мнению, народная воля безусловно важна для дальнейшей судьбе Украины, но уход Порошенко от власти не может означать, что отношения между Россией и некогда братской республикой начнут восстанавливаться.

«Говорить о том, что это будет поворот в сторону России – преувеличение. Народ будет сам для себя решать, как ему дальше жить. Сейчас мы будем ожидать реакции киевских властей. По-видимому, она будет достаточно жёсткая, но, тем не менее, тот момент, что подобные инициативы на Украине появляются – очень важно», – заключил Денисов.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», депутаты Верховной Рады Украины, представляющие оппозицию действующей власти, а также часть внефракционных парламентариев накануне внесли на рассмотрение в парламент законопроект, инициирующий импичмент Порошенко.

Проблема заключается в том, что закона об импичменте на Украине нет, есть только норма Конституции, не разработанная процедурно. В этой ситуации необходимо создать следственную комиссию по «делу Порошенко», её результаты направить в Конституционный суд, потом – в Верховный. Затем, если три четверти парламента проголосуют за отставку президента, то прецедент импичмента на Украине может быть создан.

Напомним, что весной 2014 года Верховная Рада Украины обошлась без закона об импичменте и отстранила от власти тогдашнего президента Виктора Януковича.

Москва – Киев, Мария Вяткина

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