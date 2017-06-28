«Беленький» из «Иванушек International» оказался в критическом состоянии

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев находится в больнице критическом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь в одной из столичных клиник.

Известно, что 47-летнего певца уже подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, передает Life.

Напомним, информация о том, что Яковлев попал в больницу, появилась несколько дней назад, однако причины госпитализации в настоящий момент остаются неизвестны.

Олег Яковлев – бывший вокалист группы «Иванушки International», который был в составе группы с 1998 по 2013 год. В 2012 году Яковлев начал готовить свою сольную программу. В 2013 году официально закончил выступать в группе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.17

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