В Подмосковье собран первый урожай клубники: с опозданием на две недели

В Подмосковье первый урожай клубники из-за дождей собрали на две недели позже. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Пока прошел, так сказать, выборочный сбор ягоды. Из-за нехватки солнца и постоянных дождей урожай задержался на две недели. В этом году мы увеличили площади посадки клубники, так что на прошлогодние цифры – в тысячу тонн мы точно рассчитываем», – цитирует Разина телеканал «360».

Министр пояснил, что площадь посадки в этом году увеличилась на 13,5 гектаров и составляет теперь 121,3 гектара,

По его словам, самая большая площадка находится в Совхозе имени Ленина, где на клубнику выделили 90 га земли. В «Институте садоводства» клубника выращивается на 14 га, в ООО «Русская ягода» – 10 га, в комплексе «Непецино» и в «Хозяйстве Якушина» ягоды – чуть менее 10 га.

«На сегодняшний день в Московской области восемь производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады» – отметил Разин и добавил, что розничная цена клубники с подмосковных полей составляет 300 рублей за кг.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.17

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