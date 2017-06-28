Пиар ход удался: Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора

Рекламную акцию Telegram можно считать успешно завершенной – основатель месенджера Павел Дуров заявил о своем согласии включить свое детище в реестр Роскомнадзора. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации», – сообщил Дуров.

Он пояснил, что, давая согласие на внесение в реестр, компания может обещать только «продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама».

Дуров отметил, что регистрационные данные о компании-издателе Telegram – «не секрет и доступны любому желающему» в открытых источниках.

В этой связи основатель месенджера особо подчеркнул, что не сбирается выполнять «антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» и законы, которые «не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», после того как Роскомнадзор угрожал заблокировать месенджер Telegram, он вышел на первое место по числу скачиваний пользователями. При этом, как свидетельствуют данные аналитической компании App Annie, до заявлений о скорой блокировке сайта приложение находилось только на 15 месте рейтинга.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров позже пояснил, что ведомство требует от Telegram исключительно пять идентификаторов для включения в реестр и речи не идет об открытии доступа к переписке пользователей.

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», – заверял Жаров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.17

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