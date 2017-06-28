ФАС уличила российскую «дочку» LG в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила российскую дочернюю компанию LG – «ЛГ Электроникс Рус» в координации цен на смартфоны. Об этом сообщил представитель ведомства.

По данным ФАС, компания использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров и контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Кроме этого компания регулярно получала отчёты о ценах от самих ритейлеров, которые с целью контроля за ценами использовали «ценовых роботов», передает «Интерфакс».

По данному факту возбуждено дело по ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции («Признаки незаконной координации экономической деятельности»).

Напомним, о том, что ФАС заинтересовалась деятельностью LG, стало известно в феврале. Весной заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский также отмечал, что ФАС может возбудить дело в отношении LG.

Проверки технологических компаний на предмет ценового сговора при продаже устройств начались еще с 2016 года. ФАС уже провел ревизию в компаниях Samsung, Alcatel, Sony и Asus, в результате которых не обнаружила нарушений при ценообразовании на смартфоны.

Проверки в Philips, которые были проведены в феврале этого года, однако службу не удовлетворили – как сообщили в ведомстве, компания отказывается с ними сотрудничать.

В марте сообщалось, что ФАС признала российское подразделение компании Apple виновным в координировании цен на iPhone 5 и 6 серий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.17

Пиар ход удался: Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора. / Приговор по делу Немцова снова откладывается: присяжные взяли еще одну паузу. / В Подмосковье собран первый урожай клубники: с опозданием на две недели. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»