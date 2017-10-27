Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 10:59 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

СМИ: В Москве сбежавших воспитанников детдома нашли убитыми

СМИ: В Москве сбежавших воспитанников детдома нашли убитыми

Пропавшие воспитанники детского дома обнаружены в Москве убитыми. Тела трех подростков с признаками насильственной смерти нашли поздно вечером 26 октября. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее из центра содействия семейному воспитанию по неизвестной причине сбежали две девушки 14 и 16 лет и шестнадцатилетний парень. Сообщение об их исчезновении поступило от замдиректора детского дома 19 октября.

При этом прежде подростки никогда не осуществляли попыток побега.

Между тем, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве журналистам «РЕН-ТВ» не подтвердили информацию о гибели несовершеннолетних, назвав ее несоответствующей действительности.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.10.17

В России хотят ввести обязательную страховку от кибератак с 2020 года. / Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы «Пусть говорят» (СКРИН). / Рассекреченный архив США: Убийца Кеннеди встречался с агентом КГБ.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

Оперативно: дело о стрельбе экс-сенатора Джабраилова направлено в Тверской суд

Обыски в театре Джигарханяна: полиция ищет паспорт артиста

В Москве задержан педофил, пристававший к девочке у школы

Настоящий «ужастик»: под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие

Задержан подозреваемый, обманувший Владимира Этуша на 28 млн рублей

Помощница вице-спикера Совета Федерации лишилась «ювелирки» на 5 млн рублей

Шок! Насильник напал в лифте на мать и ее 6-летнюю дочь
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Полиция нашла угнанный мотоцикл на телевизионном реалити-шоу

Здоровье /

Госдума отказалась исключить аборты из системы ОМС

Revolution-1917 /

Спор о будущем России приблизил октябрьскую революцию

Технологии /

В России хотят ввести обязательную страховку от кибератак с 2020 года

Екатеринбург /

Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы «Пусть говорят» (СКРИН)

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости