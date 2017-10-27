СМИ: В Москве сбежавших воспитанников детдома нашли убитыми

Пропавшие воспитанники детского дома обнаружены в Москве убитыми. Тела трех подростков с признаками насильственной смерти нашли поздно вечером 26 октября. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее из центра содействия семейному воспитанию по неизвестной причине сбежали две девушки 14 и 16 лет и шестнадцатилетний парень. Сообщение об их исчезновении поступило от замдиректора детского дома 19 октября.

При этом прежде подростки никогда не осуществляли попыток побега.

Между тем, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве журналистам «РЕН-ТВ» не подтвердили информацию о гибели несовершеннолетних, назвав ее несоответствующей действительности.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.10.17

В России хотят ввести обязательную страховку от кибератак с 2020 года. / Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы «Пусть говорят» (СКРИН). / Рассекреченный архив США: Убийца Кеннеди встречался с агентом КГБ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»