Confindustria Russia: в России идеальные условия для бизнес-инвестирования

В России сложились идеальные условия для бизнес-инвестирования. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено на общем собрании Ассоциации итальянской промышленности Confindustria Russia.

Президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, выступая на открытии Генеральной ассамблей Ассоциации, отметил «итальянские инвесторы не уходили с российского рынка, и не планируют этого делать».

Мероприятие, в котором приняли участие более 450 предприятий и кредитных организаций, среди которых Unicredit, Ubi и Росбанк, произвело большой ажиотаж.

Начиная с 2015 года Confindustria Russia активно работает как над оказанием поддержки и продвижением итальянского бизнес-сообщества в России, так и над комплексным развитием отношений между Россией и Италией, которые имеют многолетнюю историю.

Президент Ассоциации отметил, что за 2 года Confindustria Russia достигла впечатляющих результатов, позволила встретиться более чем 3000 компаний из Италии и России, организовав 60 мероприятий в этих двух странах и подписав множество соглашений с бизнес-ассоциациями, министерствами, регионами и университетами.

«Итальянские компании находятся в постоянном поиске новых партнеров и заинтересованы понять, как лучше всего инвестировать свои ресурсы, свои ноу-хау в российский рынок. Федеральное правительство тоже готово помочь нам посредствам различных льгот. Конечно, режим экономических санкций создал для нас многочисленные трудности, но не следует, однако, бояться, нашим экономичиским связям нечего бояться», – добавил господин Ферленги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

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