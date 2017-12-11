В Химках обнаружен цех с контрафактной водкой: изъято более 17 тысяч бутылок

В подмосковных Химках арестовано более 17 тысяч бутылок поддельной водки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Росалкогольурегулирования.

По данным ведомства, нелегальный цех был обнаружен на Заводской улице. Там производился алкоголь без соответствующей лицензии и маркировки.

Инспекторы обнаружили полуавтоматическую линию розлива 23 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, более 17 тысяч бутылок готовой продукции различных наименований, а также 2 транспортных средства и около 100 тысяч федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки.

Среди поддельной продукции была водка марки «Finskaya», «Старая Станичная волость», «Русская поляна», «Доброе застолье».

В настоящее время технологическое оборудование, транспорт, сырье, готовая продукция и ФСМ арестованы. Проводится расследование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.17

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