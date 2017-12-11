В Подмосковье растут нелегальные свалки: в Одинцове обнаружены 8-метровые горы мусора

В Подмосковном Одинцове ООО «Национальный центр инноваций», которое занимается обработкой и утилизацией отходов, оштрафовано за 8-метровые навалы мусора. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области.

Отмечается, что в рамках ведомственной проверки было установлено, что на территории бывшего завода железобетонных изделий компания накапливает и перерабатывает коммунальные отходы. Было выявлено несколько навалов мусора высотой до 8 метров, размещенных на площадке с поврежденным бетонным покрытием, что является грубым нарушением правил обращения с отходами.

При этом ООО «Национальный центр инноваций», не представило лицензию на соответствующий вид деятельности. В результате компания была оштрафована.

Стоит отметить, глава минэкологии Подмосковья Александр Коган, выступая сегодня в Совете Федерации снова отметил, что мусорная проблема в регионе грозит обернуться мусорным коллапсом, и подчеркнул необходимость реформирования система утилизации отходов.

«Очевидно, что альтернативы реформе отрасли нет и быть не может. Откладывать этот вопрос в долгий ящик, ограничиваться полумерами – значит, обрекать Подмосковье на новые проблемы, накапливать экологический ущерб», – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», мусорная проблема Московской области вскрылась после прямой линии с президентом РФ, когда жители подмосковной Балашихи пожаловались главе государства, что вынуждены жить рядом со свалкой.

После того как по распоряжению президента по всей области начали закрываться крупнейшие мусорные полигоны, «взвыла» практически вся область – на оставшиеся полигоны резко возросла нагрузка, при этом мусор начали выгружать повсеместно в лесах вдоль дорог.

Все лето и осень Подмосковье «лихорадило» от массовых протестов, митингов, пикетов против «мусорной политики» властей. По оценке экспертов, весной будущего года в столичном регионе возможен реальный мусорный коллапс, в том числе, из-за подобных, как в Одинцове, нелегальных свалок.

«Весной он (коллапс) окончательно произойдет в практическом смысле – это точно вам говорю. Это не связано с выборами. Это связано с погодными условиями – потеплеет и это все поплывет. Вторая вещь – Москве реально некуда возить мусор, необходимо вводить мощности для города, которому нужно куда-то складывать свои отходы», – прокомментировал ранее «Новому Дню» ситуацию глава партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин.

Москва, Мария Вяткина

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