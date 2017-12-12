«Заслужил»: Йенс Столтенберг останется генсеком НАТО

Североатлантический альянс продлил полномочия генерального секретаря организации Йенса Столтенберга до сентября 2020 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в пресс-релизе НАТО.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. За это время он неоднократно заявлял о мифической российской угрозе, в результате чего Альянс существенно нарастил военную группировку Восточной Европе.

НАТО – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан в апреле 1949 года и был первоначально нацелен против СССР, а после разрушения Союза – против России. В настоящее время членами НАТО являются 29 государств.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 12.12.17

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