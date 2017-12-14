ФАС оштрафовала «НТВ» и «РЕН-ТВ» за громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телекомпании «НТВ» и «РЕН-ТВ» за превышение громкости анонса и рекламы. Как сообщила пресс-служба ведомства, каналы обязаны заплатить по 100 тысяч рублей штрафа каждый.

«7 декабря ФАС России назначила АО «Телекомпания НТВ» и ООО «Акцепт» (телеканал «Рен ТВ) административные штрафы за нарушение Закона «О рекламе» по 100 тыс. каждому», – говорится в сообщении.

Ранее в ФАС поступила жалоба от телезрителя на слишком громкий звук на телеканале НТВ. Измерение, проведенное 2 июня, показало в ряде случаев от 1,8 дБ до 3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ.

Измерение на «РЕН-ТВ» от 11 сентября в рамках плановой проверки установило также превышение уровня громкости анонса и двух сообщений над громкостью телепередач – от 1,6 дБ до 1,9 дБ при допустимых 1,5 дБ.

В итоге 21 ноября Комиссия антимонопольного ведомства признала телекомпании нарушителями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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