Мусор «затягивает» детей бывших и действующих больших чиновников: Игорь Чайка вошел в бизнес

Младший сын Генерального прокурора России – Игорь Чайка приобрел 60-процентную долю в одном из ведущих столичных операторов переработки мусора «Хартия». 40% пока осталось у ее основателя Александра Цуркана, но ненадолго, передает РБК.

Эту информацию подтвердил изданию сам Чайка. По его словам, «на первом этапе прежний собственник продает 60% «Хартии», а в следующем году полностью выходит из компании».

Чайка отметил, стратегия «Хартии» предполагает развитие мощностей в Москве, Владимирской и Ярославской областях.

В частности, в столице компания планирует взять в управление принадлежащий городу Мусоросжигательный завод №4 (МСЗ-4), который является крупнейшим в московском регионе с мощностью переработки около 275 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год.

«Мы получаем в аренду от Москвы МСЗ-4, – сообщил Игорь Чайка РБК. – Там есть все для организации технологической линии по сортировке мусора, сейчас мы оцениваем возможности мощностей завода для снижения класса опасности отходов».

Возможность выхода на рынок Московской области «Хартия» рассматривает, но пока без конкретных планов, сказал он, отметив, что не собирается участвовать в рекультивации мусорного полигона в Балашихе.

Чайка признал, что рынок переработки мусора сложный, отрасль была криминализирована и недоинвестированна. «На протяжении 30 лет никто не занимался отраслью. Она представляла собой разрозненные полигоны – свалки, которыми никто не занимался. Отрасль должна очистится от жуликов, которые только снимают прибыль с мусорных куч. Людей с таким подходом к ведению бизнеса на рынке быть не должно. Государство должно выработать четкий регламент и застраховать себя от рисков», – считает он.

«Хартия», которую намерен полностью выкупить Чайка, основана в 2012 году и оказывает услуги по вывозу и переработке мусора. Компании принадлежит парк мусоровозов и сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе. В 2015 году компания выиграла два 15-летних контракта на вывоз мусора в Москве на 42,6 млрд рублей. В 2016 «Хартия» заключила контракты на 220,3 млн рублей, в 2017 году – на 182 млн. По данным СПАРК, в 2017 году «Хартия» стала оператором по вывозу мусора в Угличе в Ярославской области. Выручка компании в 2016 году составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – 243 млн рублей.

Кроме того, Игорь Чайка является владельцем «Русского экспорта» и First Russian Cross-Border International Trading Ltd (FRC, владеет платформой Dakaitaowа). Он также создал строительную компанию ЮБК в Крыму. В конце марта его структуры довели до 75% свою долю в «Бетэлтрансе» – крупнейшем производителе железобетонных шпал в России.

Стоит отметить, что мусорный бизнес заинтересовал также сыновей главы Сбербанка Германа Грефа и экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева, которые ранее стали совладельцами крупнейшей в Московском регионе транспортной компании по вывозу отходов. По данным газеты «Коммерсантъ», в компании «Чистая логистика», которая была зарегистрирована в Москве в марте 2017 года, 50% и 40% владеют Степан и Павел Дмитриевы, а Олегу Грефу и Валерию Есауленко принадлежит по 5%.

Москва, Светлана Антонова

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