В Подмосковье гендиректор лифтового завода задолжал работникам более 55 млн рублей

В Подмосковье задержан гендиректор Серпуховского лифтостроительного завода, задолжавший своим работникам более 55 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, уголовное дело против него возбуждено по статье «невыплата заработной платы».

По данным ведомства, имея возможность погасить задолженность, руководитель «из личной заинтересованности, в нарушение Конституции РФ и требований Трудового кодекса, с 1 июля 2016 по 28 января 2017 года» оставлял без заработка более 500 сотрудников.

Свою вину гендиректор предприятия не признает. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее арест был наложен на личное имущество обвиняемого – автомобили, земельные участки и нежилые здания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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