«Вышли из рецессии»: Путин оптимистично оценил ситуацию в российской экономике

Сегодня президент РФ Владимир Путин вновь не заметил существенного падения объемов промпроизводства по итогам ноября, когда спад составил рекордные за восемь лет 3,6%. На встрече с представителями отечественного бизнеса глава государства акцентировал внимание на более позитивных показателях.

«Завершился период рецессии. Это очевидно, мы с вами видим, что за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4%. В четвертом квартале наметилось некоторое замедление роста, но все-таки тренд очевиден – вперед», – сказал президент РФ, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как сообщалось, по данным Росстата, рост ВВП РФ за январь-сентябрь 2017 года составил 1,6%, в том числе в I квартале – 0,5%, во II квартале – 2,5%, в III квартале – 1,8%.

В октябре рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития замедлился до 1% в годовом выражении, за ноябрь оценок министерство еще не публиковало.

По оценке экономистов, опрошенных «Интерфаксом», в ноябре рост ВВП в годовом выражении мог замедлиться почти до нуля или даже уйти в отрицательную область на фоне падения промышленности в ноябре на 3,6%.

По итогам 2017 года, согласно ожиданиям экономистов, рост ВВП РФ может не превысить 1,4%. Это значительно ниже текущего официального прогноза Минэкономразвития, которое ожидает рост ВВП по итогам 2017 года на 2,1%. Правда, в последних комментариях прогноз роста формулируется уже как «около 2%».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.12.17

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