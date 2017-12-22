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Суббота, 23 декабря 2017, 16:12 мск

Москва

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Пенсии – пенсионерам! Явлинский решил победить бедность в России

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который сегодня был официально выдвинут на выборы президента РФ, назвал преодоление бедности первой задачей, которую должен решить будущий глава государства. По его словам, в России накопилось слишком много социальных проблем.

Выступая на съезде партии, политик обратил внимание, что четверть семей в России сегодня оценивают свое материальное положение как плохое и очень плохое, 30% не может себе позволить ничего, кроме продуктов питания, 40% многодетных семей относят себя к крайне бедным. «У пенсионеров эта цифра зашкаливает. 38% не могут платить за ЖКХ», – обратил внимание Явлинский.

«Не может быть президент России, который не видит и не решает этих задач. Фундамент всякой экономики и свидетельство роста – сокращение масштабов бедности», – констатировал Явлинский.

В качестве мер по решению этих проблем лидер «Яблока» выделил необходимость принятия закона о защищенных социальных статьях бюджета, которые не могут пересматриваться. Кроме того, Явлинский предлагает отменить подоходный налог для всех граждан, чей доход не достигает прожиточного минимума или превышает его на 15% (это каждый шестой работающий гражданин России).

Еще один важнейший вопрос – пенсии. По словам Явлинского, они должны начисляться по понятной и гарантированной системе. Основатель «Яблока» пообещал прекратить практику изъятия накопительной части. «Минимальный уровень пенсии за 30 лет стажа –40% от зарплаты», – заявил Явлинский.

Еще один пункт его социально-экономической программы – создание Фонда старших поколений. «Те, кто создал страну, перенес все то, что в ней происходило, заслуживают не менее, чем те, кто будут пользоваться Фондом будущего поколения», – считает политик.

«Свобода от страха перед произволом и бедностью даст россиянам возможность пробовать и искать реализацию себя, уверенность в завтрашнем дне. Это будет стабильность развития, а не стабильность застоя. Вот в чем смысл моего участия в президентских выборах», – подчеркнул Явлинский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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