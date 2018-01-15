Выборы-2018: ВЦИОМ оценил расклад сил и назвал лидеров

В кампании по выборам президента РФ произошло изменение в раскладе сил. Судя по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на второе место в рейтинге кандидатов вышел Павел Грудинин, который выдвинут КПРФ.

Если выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, большинство голосов (73,8%) получил бы действующей глава государства Владимир Путин. Второе место за Грудининым (7,2%), который обгоняет лидера ЛДПР Владимира Жириновского (4,7%).

Лишь 1,0% отдали бы голос телеведущей Ксении Собчак, которая при этом оказалась лидером антирейтинга – 89,8% опрошенных заявили, что не проголосуют за нее.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бизнес-омбудсмен Борис Титов набрали бы 0,6% и 0,3% соответственно.

По данным социологов, декларируемая явка сейчас составляет 67% – доля граждан, заявивших, что точно примут участие в голосовании. В этом случае расклад голосов несколько меняется.

По ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы, показатели в рейтинге кандидатов следующие: Путин – 81,1%, по Грудинин – 7,6%, Жириновский – 4,2%, Собчак – 0,7%, Явлинский – 0,6%, Титову – 0,4%.

При этом 64% не сомневаются в честности и открытости предвыборной борьбы. 34% уверены, что голосование пройдет честно. 46% говорят о незначительных нарушениях, которые не скажутся на общем итоге. Еще 17% ждут серьезных искажений результатов голосования.

Социологи также обращают внимание, что общественный запрос к кандидатам существует, в первую очередь, по решению проблем низкого уровня заработных плат, МРОТ, прожиточного минимума, низких пенсий, проблем в сфере здравоохранения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

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