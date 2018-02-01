В Мытищах женщина заколола себя ножом в продуктовом магазине

В Подмосковье женщина заколола себя ножом в продуктовом магазине. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло поздно вечером 31 января. Забежав в магазин, женщина схватила бутылку водки, затем схватила в отделе колбасных изделий нож и нанесла себе удар в область груди слева.

В настоящий момент осмотр места происшествия завершен. Видео с камеры наблюдения, из которого видно, что погибшая действительно нанесла удар себе сама изъято.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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