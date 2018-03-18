Данные exit-poll: Путин остаётся президентом РФ

Действующий президент РФ Владимир Путин по итогам выборов сохранит за собой пост главы государства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные опросов избирателей на выходе из избирательных участков, которые провели Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

При ответе на вопрос: за кого из кандидатов в президенты вы проголосовали? – большинство избирателей сказали о Владимире Путине. По результатам экзитпола ВЦИОМ, президентом Российской Федерации в первом туре избран действующий президент РФ (73,9% голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак – 2,5%, Григорий Явлинский – 1,6%, Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин – 1,0%, Максим Сурайкин – 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Как отметили во ВЦИОМе, результат может расходиться с официальным с учётом погрешности измерения, социально одобряемых ответов и высокой доли отказавшихся от ответа.

Согласно опросу ФОМ – на вопрос о том, за кого проголосовали избиратели на выборах президента РФ, порядка 76,3% респондентов сказали, что это действующий президент РФ. Второе место у Грудинина (11,9%), третье – у Жириновского (6%). Далее следуют Собчак (2%), Явлинский (1%), Сурайкин (0,7%), Титов (0,7%) и Бабурин (0,6%).

ВЦИОМ проводил опрос 18 марта 2018 года по заказу ЭИСИ на 1 200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте. Всего было опрошено 162 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

Выборка опроса ФОМ репрезентирует избирателей России и включает 1127 избирательных участков в 737 населенных пунктах 83 субъектов РФ. На каждом избирательном участке было опрошено 100 человек. Общий размер выборки составил 112700 тысяч человек. Опрос проходил с 8 часов до 19 часов 30 минут местного времени на городских избирательных участках и с 8 до 17 часов – на сельских. С каждого избирательного участка результаты опроса передавались два раза в день. Данные суммировались в субъектах РФ, а затем поступали в Москву. Прием данных в Москве начался в 6 часов утра и закончился в 20 часов 30 минут по московскому времени. Статпогрешность не превышает 1,0%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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