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Четверг, 24 мая 2018, 13:39 мск

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В московском метро под колесами поезда погиб мужчина

В Москве мужчина, бросившийся под поезд в метро на станции «Театральная», погиб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

«В 10:55 на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии метро произошел инцидент с пассажиром. Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на потерпевшего», – цитирует Мышляева «Интерфакс».

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть мужчины.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», замоскворецкой линии произошел сбой в движении поездов. По данным пресс-службы подземки, причиной стал «инцидент с пассажиром». В настоявшее время движение осуществляется по графику.

Москва, Мария Вяткина

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