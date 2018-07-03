Повышение НДС: 400 млрд из карманов граждан для поддержки олигархов

Сегодня нижняя палата российского парламента усилиями «Единой России» одобрила в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Дмитрия Медведева рассчитывает получить дополнительные 600 млрд рублей, несмотря на протест думской оппозиции, которая считает, что расплачиваться за фискальную политику будет не бизнес, а рядовые граждане, которым «всем миром» придется выложить громадную сумму из своих карманов, и в результате уровень бедности, вопреки указам президента РФ, увеличится ещё больше, а на развитии экономики можно ставить крест.

Во время обсуждения парламентарии раскритиковали обоснования правительства РФ, назвав повышение налога саботирующим указы президента РФ о необходимости сократить уровень бедности в два раза и увеличить темпы роста экономики.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что рост НДС «ни в коем случае не принесет» позитивных изменений ни для экономики, ни для благосостояния граждан.

«Кто заплатит эти 600 млрд (средства, которые правительство планирует дополнительно получить в бюджет после увлечения НДС)? Сегодня много звучало, что мы сохраняем льготное налогообложение в 10% – ставку на продовольствие и так далее, что есть и 0 ставка... Но экспертное сообщество определило следующим образом, что практически, из этих 600 млрд, 400 млрд заплатит конечный потребитель – наше население», – сказал он.

Как отметил депутат, слова представителей бизнеса о том, что они готовы принять повышение НДС на 2%, как свой вклад в отечественную экономику, выглядят необоснованно, так как в конечном итоге, за их «убытки» тоже заплатят рядовые граждане.

«Если мы говорим о том, что на продукт питания остается ставка 10%, то чтобы получить этот продукт, нам нужно бензин сжечь, электроэнергию включить, зарплату заплатить. Набор по статье затрат практически весь попадает под дополнительный налог, и мы получаем дополнительное увеличение себестоимости (продукции)», – подчеркнул Катасонов.

Представитель фракции КПРФ Валентин Шурчанов также выразил уверенность, что увеличение НДС ударит по карманам граждан России.

«По итогам 2017 года каждый житель страны заплатил НДС 20 тысяч 800 рублей. При увеличении – будут платить примерно 25 тысяч рублей. А при этом доходы не вырастут. Опять же ссылки, что предприятия или бизнес внесут вклад…В конечном итоге расчёты показывают, что предприятия заплатят только 130 млрд рублей, при том, что они только кредитуют, потому что конечная цена после реализации продукции вернется обратно производителю», – сказал коммунист.

«Каким образом сегодня правительство может ссылаться, что население только живет этими льготными 10% НДС? На ЖКХ тарифы вырастут, повышение цен на топливо будет, расходы на транспорт, на непродовольственные товары – увеличатся. Когда правительство говорит, что не коснется людей – это абсолютная неправда, этим спекулировать никак нельзя», – подчеркнул Шурчанов.

По его оценке, цены на продукты также вырастут, несмотря на успокоительные заверения правительства РФ. «Рост цен на топливо в конечном итоге скажется и на цене сельхозпродукции. Стоимость сельхозпродукции в магазинах повысится. Стало быть, те же самые 10% уже совершенно в других цифрах будут представлены. И я это уже заметил, килограммовая пачка сахара стоит уже более 100 рублей – уже сейчас торговые сети готовятся к повышению НДС, они уже заложили эти цены, и будут продолжать грабить население», – заявил депутат.

Примечательно, что рост цен на топливо, о котором предупреждали депутаты, несмотря на понижение акцизов, может стать еще одним следствием повышения НДС. Как пояснил Катасонов, увеличение этого налога нивелирует решение правительства о понижении акциза на топливо, которое должно было сдержать повышение его стоимости.

«В цене дизельного топлива НДС больше, чем акциза: 6, 54 – акциз, а 6, 65 – НДС. Изменение ставок моментально скажется. Мы, когда принимали решение о понижении акцизов, не планировали, что будет повышение ставки НДС», – подчеркнул депутат.

По его мнению, поднимая НДС и стимулируя экспорт товаров, правительство РФ создает практически такие же губительные условия на рынке товаров и услуг, как ранее на топливном рынке.

«Министр промышленности поддерживает данный налоговый маневр и говорит, что это поможет экспортноориентированным компаниям, потому что им идет возмещение. Мы должны понимать, что те компании, которые продают сырье – они получат возмещение. Но мы что, хотим поддержать именно эти компании? Давайте как пример возьмем нефтепереработку. У правительства был налоговый манёвр, вы снизили пошлины. Что произошло? Стало выгоднее экспортировать, что и сейчас предлагается. У нас тут паника началась… мы же сегодня экстренно принимали во втором чтении закон задним числом, снижали на 25% акцизы. Вы то же самое делаете. Поднимая НДС и снижая экспортные пошлины, мы фактически перекладываем всю проблему на внутреннего потребителя», – возмутился он.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг считает, что повышение НДС – недопустимо. «Принятие этого закона противоречит указам президента. Мы при повышении точно не достигнем необходимых темпов роста экономики. Это очевидная вещь. Это означает, что мы уже сейчас закладываем невыполнение указа президента. Зачем 6 лет ждать, чтобы мы потом развели руками и сказали: опять правительство не выполнило указы. Давайте сейчас принимать меры. Они (правительство) уже сейчас не собираются их выполнять – повышение пенсионного возраста абсолютно точно приведет к снижению уровня жизни людей предпенсионного возраста. Значит – цель уменьшение уровня бедности в два раза тоже не выполнена. Чего ждать-то? Мы видим саботаж указов президента со стороны правительства», – заявил он.

Гартунг также подчеркнул, что от повышения НДС больше все пострадают обрабатывающие отрасли, где «создается наибольшая добавленная стоимость, где больше всего число занятых граждан и больше фонд оплаты труда».

«Это значит, что они будут наименее конкурентоспособны, и будут уступать российский рынок иностранным поставщикам. Значит, будет сужаться не только фонд оплаты труда. Но и отчисления в Пенсионный фонд», – отметил он.

«Кто выигрывает? – Экспортеры. Кто у нас экспортеры? Нефть и газ, сырьевики, тем более, что им же в полном объеме возвращается НДС. Все налоговые изменения у нас двигаются только в одном направлении – на поддержку финансового и сырьевого секторов. О каком изменении структуры экспорта мы говорим? Как мы этого будем достигать? А цель поставлена в указе президента», – констатировал Гартунг.

Как обратил внимание парламентарий, меры, которые предлагает правительство, предполагают, что государство готово брать деньги для бюджета «в карманах людей предпенсионного возраста, повышая пенсионный возраст и работников обрабатывающих отраслей, всячески оберегая сырьевой сектор».

Шурчанов согласился, что основной целью повышения НДС становится «поддержка олигархов, обиженных санкциями». «Их надо каким-то образом политически и экономически поддержать, повышение НДС обеспечит возврат средств. Мы компенсируем олигархам их аппетиты и интересы за санкции, чтобы они продолжали поддерживать власть», – считает коммунист.

Несмотря на то, что вся парламентская оппозиция выступила против инициативы правительства РФ, перевес оказался на стороне «Единой России». За повышение НДС проголосовали 317 депутатов, против были 97.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.18

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