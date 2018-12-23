Михаил Сироткин: Добыча и транспортировка газа должны быть максимально эффективными

Глобальный российский проект – трубопровод «Северный поток-2» – планируют ввести в строй уже в 2019 году. Все задействованные в работах подразделения не сбавляют темпа и намерены закончить их в кратчайшие сроки. По словам руководителя департамента по управлению корпоративными затратами «Газпрома» Михаила Сироткина, добыча и транспортировка газа помимо своей масштабности должны обладать максимальной экономической эффективностью.

Около ¾ запасов природного газа планеты залегают на территории России, что позволяет нашей стране занимать устойчиво высокое место среди ведущих экспортеров этой продукции. Так, в одну лишь Европу на данный момент мы поставляем около 200 млрд кубометров газа.

В условиях истощения старых месторождений освоение новых становится общей стратегической задачей. Одной из перспективных в этом плане территорий стал полуостров Ямал. Сейчас там найдено 32 месторождения, из которых можно добыть 26,5 трлн кубометров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата и 300 млн тонн нефти.

Как рассказал журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, базовыми опорными месторождениями стали Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское месторождения. Причем первое уже эксплуатируется.

Эксперты считают, что Ямальская нефтегазоносная область станет надежным источником углеводородов и для российской промышленности, и для экспорта.

«С учетом того, что в ближайшее время на фоне глобального потепления открывается Северный морской путь, что основная часть заводов по сжижению – и «Арктика СПГ», и «Ямал СПГ» – будут находиться в арктической зоне, то развитие арктического сегмента представляется единственным направлением по замещению, – уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Нам необходимо построить на ямальском контуре всю инфраструктуру: привезти людей, которые будут этой добычей заниматься, создать ледокольную составляющую флота, социальную инфраструктуру…Это основное перспективное направление сохранения добычи газа».

Ресурсы системы газоснабжения растут не только за счет новых месторождений. Так, путем строительства дожимных компрессорных станций (ДКС), добытчикам удается обеспечить пиковый баланс газа при запланированном объеме даже на давно разрабатываемых месторождениях, где по естественным причинам происходит снижение пластового давления газа. ДКС нужны для комплексного доведения газа до соответствующих требованиям параметров, после чего он уже попадает в единую газотранспортную систему.

В декабре 2017 года на одном из крупнейших в России Заполярном месторождении заработала «ДКС 3С», возведенная с применением методов проектного управления.

Реализовавший этот проект департамент по управлению корпоративными затратами ПАО «Газпром» под руководством Михаила Сироткина в текущем году победил в специальной номинации «Управление проектами в сфере строительства» на ежегодном конкурсе «Проектный Олимп» от Аналитического центра при правительстве РФ.

Возвращаясь к перспективам газодобычи, можно уверенно судить о том, что российская газовая отрасль на многие годы вперед обеспечена работой и ресурсами. Крупнейшее по разведанным запасам на Ямале – Бованенковское месторождение – содержит почти пять трлн кубометров газа. Его добывают на глубинах от 500 м до 2 км. Современные технологии, а также применение труб и буровых установок отечественного производства позволяет «Газпрому» при эффективной эксплуатации существенно экономить на расходах по обустройству месторождения.

Трубы Северного газового коридора понесут газ из Бованенковского и Харасэвэйского в Центральную Россию, а затем в Европу. Коридор планируют запустить уже в 2023 году.

На Харасавэйском месторождении «Газпром» начнет добычу в том же 2023 году, а обустраивать его начнут уже в 2019 году. Структурные подразделения компании уже приступили к работе, чтобы в итоге обеспечить ресурсами газопровод «Северный поток-2».

Показательную работу по заблаговременному ресурсному обеспечению возведения объектов Харасавэйского месторождения ведет департамент по управлению корпоративными затратами под руководством Михаила Сироткина. Первые закупки прошли уже осенью 2018 года, эксперты активно работают над снижением планируемых затрат по всем направлениям строительства.

«На сегодняшний день ценовая оптимизация – одна из ключевых стратегических задач компании, – отмечает Михаил Сироткин. – А экономия в рамках таких глобальных проектов, как Харасавейское месторождение, как раз складывается из множества небольших составляющих. Как говорится, «копейка рубль бережет».

К примеру, для объединения Харасавэйского и Бованенковского месторождений необходимо построить 100 км газопровода. Из-за мерзлоты, способной спровоцировать деформацию и даже разрыв трубы, к ее основанию насыпают песок, а для такого масштабного проекта его нужно привозить в огромных количествах.

На Ямале добычу песка обычно ведут при помощи гидронамыва – из места залегания его достают подаваемой под напором водой.

«Понятно, что таким способом можно разрабатывать песчаные карьеры только в теплое время года, которое за Полярным кругом очень коротко. Поэтому подготовку к прокладке трубопровода «Газпром» начал уже в этом году», – подчеркивает Михаил Сироткин.

Закупки на выполнение работ по гидронамыву песка для подключения Харасавэйского месторождения департамент Михаила Сироткина произвел уже осенью 2018 года. Начальная максимальная стоимость добычи кубометра в 290 рублей оказалась ниже рыночной.

Далее предстоит зимняя переброска спецтехники к песчаным карьерам, а следом – заготовка грунта летом следующего года.

«Работа на опережение ведется, что называется, «на всех фронтах». И все это происходит при экономии текущих и даже будущих затрат», – резюмирует Михаил Сироткин.

Москва, Декабрь, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Декабрь. Другие новости 22.12.18

С Нового года мобильная связь в России подорожает. / Белоруссия снова доказала, что поддерживает Москву. / Еще один «привет» от Собянина: 2 января подорожает проезд в общественном транспорте. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»