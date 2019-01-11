Ильдар Узбеков: «Через пару лет Кузбасс ждет настоящий культурный взрыв»

Уже через несколько лет жители регионов смогут увидеть шедевры мировой культуры в своем родном городе. Любоваться полотнами Айвазовского, Шишкина, Ван Гога, Пикассо, Рембрандта не в короткие «гастроли» столичных экспозиций, а в режиме постоянно доступа. В 2023 году в первых четырех городах – Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке – появятся культурно-образовательные центры, которые объединят концертные залы, музейные и выставочные пространства, филиалы ведущих российских театров, музеев и творческих вузов.

К такому решению пришли участники президентского совещания по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах РФ, прошедшего 8 января в Калининграде. «Насыщенная культурная жизнь, яркие творческие события, возможности раскрыть свои таланты должны быть доступны каждому человеку в любом регионе страны», – заявил В. Путин, подчеркнув, что культурные комплексы уже включены на приоритетном основании в национальный проект «Культура».

Впрочем, несмотря на обозначенные сроки реализации амбициозного проекта, в некоторых субъектах Центры смогут открыть свои двери для посетителей значительно раньше. Так, губернатор Кемеровской области выразил уверенность, что запуск культурно-образовательного музея-центра может состояться к знаменательной для региона дате – 300-летию Кузбасса, 6 июля 2021 года. «Открытие такого Центра станет настоящим культурным взрывом для области», – отмечает управляющий холдинга «Сибуглемет», российский меценат Ильдар Узбеков, добавляя, что «Кузбасс как энергетический и промышленный центр, обеспечивающий развитие всей страны, заслужил такого «подарка» как никто другой».

Комментируя выбор Кемеровской области в качестве пилотной территории, В.Путин прямо указывает на важность открытия культурного центра именно в Кузбассе: «Люди, которые живут в этом промышленном регионе, которые, прямо скажем, занимаются тяжелым трудом, они и их дети должны иметь возможность и доступ к высокому искусству – это чрезвычайно важно для любой семьи, в том числе и для тех, кто в Сибири проживает и работает в шахтах».

У кемеровчан будет бесспорное преимущество перед жителями Москвы и Санкт-Петербурга, считает Ильдар Узбеков: «Запасники Эрмитажа хранят более 3 миллионов экспонатов, которые публика не видела. В Пушкинском музее в запасниках пылятся 4 тысячи картин, а на всеобщее обозрение выставлено всего 600. В залах Третьяковской галереи представлено лишь 15 тысяч экспонатов из 150 тысяч, спрятанных от людских глаз. Некоторые картины ждут своего часа уже по сто лет. Именно это скрытое сейчас от всех мировое наследие и станет основой экспозиций региональных культурно-образовательных центров».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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