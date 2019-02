В обход санкций: нефтяные сверхприбыли России оседают в Италии

Итальянская пресса раскрыла новые подробности о зарубежной деятельности российского нефтяного капитала, связанного с компанией «Башнефть». Популярная газета La Stampa опубликовала расследование под заголовком «Сиена в лапах: так русская нефть скупает город» об экономической экспансии Сиены в провинции Тоскана, где, как сообщали несколько лет назад местные СМИ, подыскивал виллу лично президент РФ Владимир Путин.

По данным La Stampa, в поле зрения российского капитала оказалась одна из красивейших площадей мира – площадь Кампо в Сиене, где фирма «Сиелна» (Sielna spa) активно скупает недвижимость. Из расположенных там 15 заведений – баров, ресторанов и кафе, как минимум, 10 в течение двух лет стали либо собственностью, либо попали в ее управление.

Издание отмечает, что кампания по скупке коммерческой недвижимости продолжается и в эти дни. В ноябре прошлого года были приобретены историческое фотоателье и обувной магазин, которые вскоре должны быть преобразованы в очередной ресторан. Речь идет не только о площади Кампо. В группу Sielna spa входят также полдюжины баров в городе и гостиница на въезде в Сиену. В планах также открытие отеля во Флоренции и агротуризма в Монтериджони. На днях говорилось также об интересе холдинга из Сиены к кондитерскому предприятию Pernigotti – старейшей марке производителя шоколада в Италии, оказавшегося на грани банкротства, говорится в публикации.

По сведениям La Stampa, фирму Sielna spa контролирует выходец из Казахстана Игорь Бидило, который связан с российским нефтяным бизнесом. Газета называет его главным акционером этой итальянской фирмы с долей 80%. «Его имя появляется в досье OffshoreLeaks – базе данных документов, касающихся компаний, базирующихся в офшорах, финансовом рае, – в качестве акционера компании со штаб-квартирой в Москве, ООО «Сомитекно» (Somitekno Ltd.). Чем занимается «Сомитекно»? Трейдингом нефтепродуктов», – пишет газета.

Итальянские журналисты выяснили, что бизнес-путь Бидило в Италию начался в Эстонии в 2011 году, когда главным экспортером этой прибалтийской республики стала подконтрольная ему нефтетрейдинговая компания Baltic International Trading (BIT), продавшая тогда дизельное топливо и другие нефтепродукты на общую сумму $1,34 млрд. При этом наибольший объем экспорта (более 98%) был направлен на Британские Виргинские острова. Годом ранее BIT была второй в списке крупнейших экспортеров, главным клиентом которой был все тот же британский офшор, однако в 2011-м поставки выросли вдвое.

Секрет этого успеха прост: Somitekno Ltd. получила ряд миллиардных контрактов с российской нефтяной компанией «Башнефть». Сообщается, что в марте 2012 года «Башнефть» заключила договор с фирмой на 1,7 миллиарда, в августе – еще два контракта на экспорт дизельного топлива на общую сумму $5,5 млрд. По оценкам аналитиков, этот объем равнялся всему годовому экспорту дизельного топлива «Башнефти». В свою очередь Somitekno Ltd. продавала нефтепродукты, по крайней мере, частично, Baltic International, подконтрольной кипрской компании Cind Holding, также связанной с Бидило и другими компаньонами.

Издание отмечает, что до Somitekno Ltd. действовала другая структура – Atek, связанная с Бидило и его братом Евгением, у которой был контракт до 2009 года на переработку 200 тысяч тонн нефти в месяц на государственных НПЗ в Башкирии.

La Stampa также обратила внимание на близость братьев Бидило к Уралу Рахимову, сыну Муртазы Рахимова, бывшего руководителя Башкирии с 1993 по 2010 годы. Затем Урал Рахимов попал в Совет директоров «Системы» – холдинг олигарха Владимира Евтушенкова, ставшего тогда совладельцем «Башнефти».

После решения российских властей об аресте акций и реприватизации «Башнефти» в 2015 году Baltic International была ликвидирована. Тем не менее, по данным итальянской газеты, Cind Holding – кипрская компания, контролировавшая Baltic International, все еще является действующей. Через итальянскую фирму Ufficio Bocchetto она владеет в центре Милана вблизи Пьяцца Аффари и Кордусио офисными помещениями под магазины площадью 250 квадратных метров, которые оцениваются в многомиллионные суммы в евро.

Управляющим Ufficio Bocchetto является Максим Константин Каталин (Maxim Constantin Catalin), который, как пишет La Stampa, всего несколько лет назад работал «сотрудником богадельни», а сейчас владеет долей 20% в Sielna spa, подконтрольной Бидило.

Как отмечает газета, имя Бидило впервые мелькнуло в итальянской хронике в конце февраля 2018 года, когда произошел скандал с итальянским политиком Сальваторе Кайята (Salvatore Caiata). Этот предприниматель в сфере ресторанного бизнеса в Сиене, президент футбольного клуба «Потенца», кандидат от «Движения 5 звезд» на прошлых всеобщих парламентских выборах, оказался под следствием по обвинению в отмывании доходов, полученных преступным путем. Кайята по итогам голосования получил депутатский мандат, но вышел из фракции «Движения 5 звезд», а дело в отношении него было закрыто прошлым летом. Как пояснили источники итальянской газеты, близкие к следственным органам, расследование в отношении Кайяты выявило, что Бидило был «главным, практически единственным» спонсором деятельности этого итальянского политика.

Стоит отметить, что, судя по тональности этой публикации, La Stampa готовит продолжение этой истории.

La Stampa об Игоре Бидило: Игорь Бидило имеет вид на жительство в Эстонии, которое он получил через программу «резиденция в обмен на инвестиции» (Residency-by-Investments). Бизнесмен обладает правом свободного передвижения в Шенгенской зоне.

Оценив доходы его компании Atek Group за 2016 год в $10 млрд, президент Черногории Мило Джуканович предоставил Бидило почетное гражданство (Черногории) в обмен на инвестиции в размере 13 млн евро.

Как отмечает итальянская газета, Джуканович – «старый знакомый» итальянского правосудия. В 2003 и 2009 годах он находился под следствием по обвинению в связях с мафией и контрабанде.

По сообщению организации MANS (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – The Network for Affirmation of the NGO Sector), борющейся с коррупцией и оргпреступностью в Черногории, все инвестиции Бидило в эту страну были убыточными. Из рабочих мест было создано всего одно – должность для самого бизнесмена.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 07.02.19

Алексей Панин намекнул на эмиграцию в США. / В России хотят разрешить готовить сыр из парного молока. Эксперты говорят о смертельных рисках. / Скрылся с места смертельного ДТП – значит пьян. Госдума приняла поправки в УК и КоАП. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»