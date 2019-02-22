СМИ: В московской больнице обнаружена «денежная прачечная»

В московской городской клинической больнице № 52 проводятся обыски в кабинетах руководства медчуреждения. Следственные действия связаны с уголовным делом незаконном обналичивании 30 млн рублей ежемесячно, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщается, в рамках оперативной проверки выявлены ежемесячные откаты от поставщиков лекарств в размере около 30 млн рублей, в связи с этим сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов, которые могут помочь в расследовании обстоятельств преступления.

По данным источника ТАСС, фигурантами уголовного дела являются главный врач Мария Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморчок, а также его отец, который возглавляет больничную столовую.

«Владимир Сморчок является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости – нескольких квартир на 2-й Тверской-Ямской улице, загородных домов общей стоимостью более $10 млн», – уточнил источник.

По его словам, у оперативников имеется весь список представителей фирм, которые поставляли лекарства и расходные материалы (бинты, вата) и давали откаты руководству больницы. «В ближайшее время с их участием будут проведены следственные действия и оперативные мероприятия», – отметил собеседник агентства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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