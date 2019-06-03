«Наступает время улицы»: московские власти создали новых протестных лидеров, которые выбьют кресло из-под Собянина

Московские чиновники создали серьезную политическую проблему для партии власти перед выборами в Мосгордуму, а противоборство элит, очевидно, сыграет дурную шутку с мэром столицы Сергеем Собяниным в преддверии ожидаемого транзита власти. Локальные протесты против реновации и реконструкции в Москве переходят в более активную фазу, и таких «горячих точек» становится все больше. Активисты из одних районов столицы, сумевшие отстоять свои дворы и скверы, едут на помощь в другие округа. Фактически формируется новая политическая сила, а в столице наступает период уличных лидеров. Это опасная тенденция для власти, которая стремительно теряет силу и вес.

О переходе в политическое поле протестов против «реновационного» сноса домов и вырубки скверов заговорили на встрече за круглым столом в Госдуме – собравшиеся там активисты прямо заявляли о том, что москвичам нужны свои депутаты в Мосгордуме, которые будут представлять интересы жителей столицы, а не чиновников. «На публичных слушаниях идут фальсификации, этот вопрос поднимался неоднократно, – отметили представители Южного Бутова. – Вопрос о прозрачности выборов муниципальных депутатов вообще оставим за кадром». «Нужно выбирать другого мэра, – подытожила муниципальный депутат из Раменок Наталья Каплина. – По-другому никак. И правительство Москвы, и депутатов Мосгордумы».

«В Госдуме все фракции только говорят, а решение принимает одна фракция. Плохо это или хорошо, но это мы виноваты, – указал экс-депутат Госдумы Александр Тарнавский. – Потому что когда приходят выборы, мы дружно голосуем за артистов, за писателей, врачей, учителей, спортсменов – которые потом будут защищать чиновников от людей. Надо переходить к другой стадии».

Фактически этот переход уже идет. Очаги протестной активности против строительных решений московских властей начали объединяться. Активист района Кунцево Иван Рожков сейчас отбывает 12 суток ареста за помощь жителям района Очаково, где 27 мая произошли столкновения с силовиками. В конце прошлой недели с московскими активистами встречался представитель Екатеринбурга, отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» политолог Алексей Неживой. Он обратил внимание, что протест стремительно объединяется. «В ЗАО (Западном административном округе Москвы) хотят сформировать Совет народных представителей, в ЮАО (Южном округе) он уже сформирован. Скорее всего, в САО (Северном округе) такой же совет будет формироваться на базе [Юлии] Галяминой, в СВАО (Северо-Восточном округе) такая же тема идет», – говорит Неживой, отмечая, что пока протестные очаги власть может гасить силовыми методами поодиночке, но когда они объединятся, «никакой Росгвардии не хватит – больше 10 точек, и все». «Вопрос, когда это начнется в Москве. Это уже как ком, это называется потеря внутренней политической стабильности», – считает эксперт.

Устойчивость у системы отнимают и внутриэлитные конфликты, интересанты которых, как отметил Неживой, используют протестную активность москвичей – об этом свидетельствует большой резонанс последних вспышек в «горячих точках» столицы. «Протесты и столкновения с ОМОНом и ЧОПами в Москве были всегда. Но сейчас стали давать этому ход в СМИ, вытаскивать на поверхность, – говорит он. – Прошло время Сергея Семеновича – он заявил, что хочет поучаствовать в трансферте власти, и нажил на этом много врагов, которые в случае, если власть достанется ему, теряют больше, чем получают».

По оценке политолога, сигнал о желании мэра Москвы поучаствовать в большой игре был дан при переводе на социальный сектор руководителя аппарата Анастасии Раковой. «Он думал, что он будет премьером, а Анастасия Владимировна у него будет рулить социальным блоком. Но по итогу он поменял коней на переправе, и внутренним блоком у него стали руководить люди, которые раньше занимались торговлей», – отметил Неживой.

Эксперт полагает, что благодаря таким кадровым перестановкам мэрия может провалить выборы, а мэр столицы серьезно рискует своим креслом. «Он и так проблемный политик, это федеральная столица, и все риски, которые здесь существуют, несут федеральный характер. Власть всегда меняется в столице, – напоминает Неживой. – [Чиновники] так вели себя здесь с населением, что довели ситуацию до угрозы массового взрыва при появлении интересанта. Это чистой воды заслуга его [Сергея Собянина], Анастасии Раковой, Вячеслава Шуленина, Евгения Стружака, Максима Ликсутова, Петра Бирюкова и Марата Хуснуллина. Здесь не надо далеко ходить, везде стоит подпись Марата Шакирзяновича».

Неживой также отметил, что реновация, задуманная для спасения строительного комплекса страны, оказалась дележом шкуры неубитого медведя – а столичные власти в результате нажили себе немало врагов из числа тех, кому не удалось попасть к заветной кормушке. «Появляются интересанты. Ситуация простая – критическая масса протеста у нас давно достаточна для ядерного взрыва, – говорит политолог. – Вот Гудков выдвинул свой список, Навальный, очень много активистов пошло, «эсеры», КПРФ. Появляется ресурс у оппозиции».

В Москве, считает эксперт, наступает время лидеров, не входящих в системные партии, но выражающих интересы жителей и способных повести за собой. При этом такие лидеры настроены более радикально остальной массы жителей. «У нас наступает время улицы, когда население начинает ориентироваться на самых агрессивных, самых умных, и власть уже ничего не может с этим сделать, – отмечает Неживой. – Происходит атомизация социального и политического пространства. Власть становится заложником этих кандидатов. Раньше КПРФ всех собирала, а сейчас собрала всего 300 человек, все смеются – к ним никто не пришел. Власть начинает зависеть от людей, которых она даже не знает – и мы их не знаем, они выпрыгнут, как черт из табакерки. Как, например, было в ЛНР и ДНР – всех этих Мозговых никто не знал до определенного момента, а потом раз – и он стал авторитетом».

В то же время, как полагает политолог, власть не будет спокойно наблюдать за тем, как протестные лидеры проходят в Мосгордуму на выборах в сентябре. По мнению собеседника агентства, мэрия использует и административный ресурс, и вовремя введенное электронное голосование, и КОИБы. «Я думаю, намухлюют. Скандал будет жуткий. А после этого люди уже начнут ориентироваться на другие формы протеста, и главное – появятся интересанты, которые будут эти формы протеста поддерживать», – прогнозирует Неживой.

По его мнению, выборы в Мосгордуму могут стать элементом делегимитизации власти, которая будет вынуждена преступить правовую черту, чтобы повернуть процесс в нужное русло, а это будет провоцировать выход ситуации за рамки правового поля.

«Когда эти люди объединятся – они придут и спросят: а зачем нам власть? Помните, что было в 1991 году? Входили люди в партийные организации и говорили – вас тут нет, мы будем теперь тут сидеть, – напоминает политолог. – Это объективный процесс, история повторяется. А поскольку сейчас все объединено информационным пространством, эти спирали идут быстрее – время летит как самолет. В 1914 году кто-то из «черной сотни» понимал, что через два года они будут никем – если вообще успеют спастись? И здесь идет к этому же. Это объективный процесс: идет раскол элит, атомизация политического пространства, рушится внутриэлитное единство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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