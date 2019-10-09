«Единая Россия» признала провал мусорной реформы: министра Кобылкина и главу РЭО Буцаева вызвали «на ковер» в Госдуму

Госдуму намерена заслушать отчет министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина и главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной стал фактический срыв «мусорной реформы» в регионах, обсуждать который законодатели будут на совместном заседании трех думских комитетов в ноябре.

Как заявил накануне на заседании нижней палаты парламента глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов, в России 80 мусороперерабатывающих заводов простаивают, обсуждения по объектам ТКО провели всего 28 субъектов РФ из 85, мусорные тарифы разнятся в 500 раз, и все это происходит на фоне постоянных протестных акций экозащитников.

На совместное заседание в ноябре соберутся члены комитетов Госдумы по контролю и регламенту, по жилищной политике, а также по экологии и охране окружающей среды. Учитывая, что у парламентариев накопилось немало вопросов по «мусорной реформе», Бурматов предложил пригласить на заседание главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, чтобы «обсудить с ним ход реформы и реализацию постановления Госдумы», и руководителя РЭО Дениса Буцаева, «чтобы он доложил, а как компания, которую мы дали право создать правительству, помогает регионам, как она на местах помогает решать проблемы». «Я предлагаю эту работу провести в ноябре, и привлечь к ней представителей субъектов федерации, регионов нашей страны», – сказал Бурматов.

Депутат назвал «мусорную реформу», которая реализуется в России десятый месяц, созданием новой отрасли, и сообщил, что в ней работают уже 74 региона из 85. Однако, по его словам, регионы плохо используют предоставленные им возможности, а некоторые «не пользуются ими в принципе». В частности, всего 18 субъектов РФ включили в территориальные схемы раздельный сбор мусора. «В итоге 80 заводов, которые уже построены для переработки отходов, в России просто простаивают, – заявил Бурматов. – Потому что у них нет сырья, и они загружены по данным министерства промышленности всего на 30-40%».

Что касается охвативших страну антимусорных протестов, то они вызваны отсутствием диалога власти с населением, считает депутат. «С людьми не обсуждают, нужно ли строить этот мусорный полигон или МСЗ, и если он нужен – то по какой технологии его здесь строить, – пояснил он. – И мы с вами обязали регионы РФ до конца этого года эти обсуждения провести, мы дали на это два года. На сегодня их провели всего 28 субъектов, еще 15 – в стадии обсуждения. Получается 43 – это половина регионов РФ». Бурматов подчеркнул, что сорвавшими сроки обсуждения регионами должна будет заняться прокуратура.

«В ряде субъектов РФ мусорят до сих пор квадратные метры, нормативы накопления различаются в 500 раз от региона к региону, хотя эти субъекты рядом друг с другом находятся. Ну не может один человек мусорить в 500 раз интенсивнее, чем другой, в соседнем регионе», – заявил Бурматов. При этом парламентарий сообщил, что уже полтора миллиона человек обратились за перерасчетом платы за обращение с ТКО, поскольку в квитанциях внезапно появились лишние люди, якобы проживающие в их квартирах. «Полтора миллиона человек взыскали и уже получили перерасчет в 700 млн рублей с регоператоров. Даже количество людей не смогли указать!» – возмутился он.

Бурматов обратил внимание, что именно Государственная дума дала правительству РФ право создать ППК «Российский экологический оператор», в функции которой входит решение этих вопросов. «Он должен помогать регионам, в том числе финансово, проводить экспертизу территориальных схем, участвовать в инвестиционных программах в субъектах РФ, в том числе федеральными деньгами», – подчеркнул парламентарий.

Депутаты рассчитывают, что глава Минприроды и руководитель РЭО на совместном заседании в ноябре объяснят причины мусорного кризиса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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