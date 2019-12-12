«Чистая страна» буксует: власти опасаются «социально-экологических конфликтов»

Российские опасаются «социально-экологических конфликтов» и заявляют о необходимости привлечения общественности к решению экологических проблем в стране. Однако спустя практически год после начала мусорной реформы шаги в этом направлении можно назвать, мягко говоря, скромными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве чиновники отчитались о реализации федерального проекта «Чистая страна». По словам руководителя проектного офиса «Чистой страны» Вадима Петрова, всего до 2024 года предусмотрена ликвидация 191 несанкционированной свалки и 75 объектов накопленного экологического вреда. При этом, он признал, что за текущий год будет закончена рекультивация только 33 объектов.

«Важнейшая тема – это решение вопроса, который перед нами сегодня стоит – создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления. Это одна из целей, предусмотренная майскими указами президента, которая нашла свое воплощение, в том числе, в Федеральном проекте «Чистая страна». Помимо того, что необходимо обеспечить реформу с отходами, федеральными проектом предусмотрена и ликвидация накопленного вреда окружающей среде. В этом году будут ликвидированы 16 несанкционированных свалок и 17 особо опасных объектов. Работы ведутся еще на 15 объектах, но они будут продолжены в следующем году. Это переходящие объекты, срок ликвидации превышает один год», – сказал Петров.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности министерства природных ресурсов и экологии РФ Игорь Ивачев со своей стороны признал, что вовлечь все регионы в реализацию проекта не удалось. «Мы учимся решать проблемы. Есть проблема, которая нас заботит – из 85 субъектов РФ, участвуют не все. В этом году у нас 12 субъектов, на 2020-й год уже определены 18 субъектов, и 6 – на стадии рассмотрении», – сказал он.

При этом Ивачев отметил, что в ходе реализации проекта возникла проблема недобросовестных подрядчиков. «Проблема с подрядчиками на местах. В ручном режиме работу налаживать, либо сроки срываются», – уточнил он.

В то еж время председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов со своей стороны подчеркнул, что грамотная реализация поможет избежать социально-экологических конфликтов. «Некоторые подрядчики, может, думают, что никто не разбирается в вопросе, что там сложные технические решения. Но сегодня достаточно людей, которые в этом разбираются. Люди, которые живут рядом с местом ликвидации объекта, уже понимают тематику», – отметил он.

«Публичность работы должна быть обеспечена. Это профилактика социально-экологических конфликтов. Риски выявляются при обсуждении проектно-сметной документации. Чем раньше начать контролировать проект с точки зрения общественного и экспертного сопровождения, тем он эффективнее», – считает Исмаилов.

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов» в России планируется также строительство 200 мусоросжигательных заводов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.12.19

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