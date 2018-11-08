Хорошего города должно быть много: в Петербурге будут намывать новые территории

Арбитражный суд первой инстанции поддержал проект компании «Зингер Девелопмент» по расширению города за счет намыва территорий в Финском заливе.

Несмотря на то, что в генплане города предусмотрено создание искусственных участков, а идеи освоения новых территорий Санкт-Петербурга и расширение городских земель путём намыва в дельте Невы, рассматриваются уже около 10 лет, Комитет имущественных отношений (КИО) долгое время противился этой идеи. Но в конце октября застройщик выиграл тяжбу.

Намывные работы для Петербурга привычны. Образование новых городских земель путём намыва имеет богатую историю буквально с первых дней основания. Так, были искусственно созданы места, которые сейчас являются «визитной карточкой» города: Летний сад, Тучков Буян у стрелки Васильевского острова и другие достопримечательности. Также «подкорректированы» границы Крестовского и Елагина островов.

Стоит отметить, что многие эксперты отмечают не просто возможность намыва, но и подчёркивают острую необходимость увеличения границ города. Исторический центр Петербурга уже не справляется с плотным трафиком. Постоянные автомобильные пробки, нехватка пешеходных зон и пагубное влияние на экологию – серьёзные городские проблемы, которые стремительно усиливаются с каждым годом. Одним из закономерных и рациональных выходов снизить нагрузку на центр и облегчить жизнь горожан – осваивать новые земельные участки.

«Для Петербурга это вопрос жизни», – подчеркнул член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор России Никита Явейн. Именно такой спасительный проект предложила «Зингер Девелопмент». В планах компании намыть территорию общей площадью около 200 гектаров в Финском заливе, создав цепь островов с жилыми и коммерческими объектами. Логично, что застройщик отдельное внимание уделит созданию инфраструктуры, обеспечив транспортную доступность.

Ценность в освоении этих территорий в первую очередь заключается именно в освобождении исторического центра от офисов, бизнес-центров и магазинов. «Мне кажется, что создать в Петербурге новый деловой центр, где-нибудь вокруг Лахта Центра – будет их правильным использованием. Потому что надо разгружать город, надо новый «сити» делать. И если эти территории станут неким общественным центром, деловым центром Петербурга – это здорово. Использование центра города для офисов – это худшее, что можно придумать», – акцентирует Никита Явейн.

Фото: piter.tv

Необходимость намыва островов в акватории Финского залива, помимо уменьшения делового трафика, снимет нагрузку на экологическую атмосферу Петербурга. Сильная загазованность и постоянный смог создают неблагоприятные условия жизни для горожан центральных районов. Отметим, что техническо-экологическое обоснование реализации намывного проекта подтверждает не только экологическую безопасность, но и отрицает существенное влияние на подъем уровня воды в случае развития аварий и чрезвычайных ситуаций в Невской губе.

Начальник отдела «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ», кандидат технических наук Владимир Прокофьев заверил, что проведенные исследования доказали отсутствие экологических последствий намыва территорий. В частности невозможность заболачивания акватории в районе внутренней бухты по причине небольшой площади и создания застройщиком двух промывных каналов по 50 м шириной с целью избегания образования застойных зон.

«Ясно, что для природы было бы лучше всего, если бы никаких гидротехнических сооружений не было. Но их воздействие при современных требованиях к строительству умеренно и довольно четко локализовано. Сосуществование гидротехнических сооружений и ценных природных объектов – нормальная мировая практика», – считает начальник научно-аналитического отдела ООО «Эко-Экспресс-Сервис», доктор биологических наук Владимир Шуйский.

Фото: karpovka.com

Городские эксперты разных инстанций сходятся во мнении о необходимости расширения города за счет создания искусственных земельных участков в целом, и в акватории Финского залива в частности. Это реальная возможность использовать потенциал намывных территорий и реализовать в Петербурге новые проекты в лучших традициях мировой практики, по примеру Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейна, Японии, Финляндии, Голландии. Ведь одно из преимуществ намывных территорий – возможность создавать на них кварталы с уникальными градостроительными и видовыми характеристиками.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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