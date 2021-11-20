Зоозащитник Данилова: петербуржцы не поддержат строительство зоопарка и дельфинария в «Горской»

Строительство зоопарка и дельфинария в «Горской» компанией «Лидер» может привести к росту протестных настроений. Ожидаемо, что многие чиновники, политики и бизнесмены, не поддерживающие негуманное отношение к животным, выступят против реализации проекта, считает эксперт общественной организации «Голоса за животных» Оксана Данилова.

Создание туркластера с зоопарком и дельфинарием в бывшей промзоне «Горская» (Лисий Нос) по проекту компании «Лидер» может стать причиной роста протестных настроений. Такое мнение в комментарии РИА «Новый день» высказала представитель общественной организации «Голоса за животных» Оксана Данилова. По словам эксперта, старт реализации проекта может активизировать не только простых петербуржцев, но и политиков, чиновников, бизнесменов для написания петиций и обращений. Много людей не поддерживает такие парки, считая заточение животных и морских млекопитающих на потеху публике жестоким и негуманным.

«<…> Петиции конечно же будут. И будут обращения не только от организаций и жителей города, но и от депутатов», – отметила Данилова.

Протестная активность будет сопровождать и строительство дельфинария, уверена собеседница издания. Потому что в Петербурге у определенной части общества уже сформировалась нетерпимость к подобным заведениям, и есть удачный опыт противостояния их открытию.

«Что касается петербуржцев и их отношения к дельфинариям, то, когда у нас был закрыт старый дельфинарий, и пошли новости о том, что власти хотят открыть новый дельфинарий, мы обратились к властям города с петицией о запрете очередного строительства дельфинария в городе, потому что это негуманно, неактуально <…>», – отметила представитель «Голоса за животных».

Петицию подписало почти 60 тысяч человек. Данилова напомнила, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о запрете отлова китообразных (дельфины к ним относятся – ред.) для развлекательных и культурно-просветительских целей. Это актуальный закон, который может стать препятствием отлова водных млекопитающих под видом научной деятельности для их перепродажи и заработка. По мнению эксперта, закон, в случае его принятия, может помешать удачной реализации инвестпроекта в «Горской».

«Если инвесторы вообще смотрят в будущее, то они должны понимать, что пока они построят этот дельфинарий, у нас уже будет принят законопроект о запрете отлова морских млекопитающих. Этот законопроект соответствует мнению общества, общество созрело до того, чтобы не посещать дельфинарии, они понимают, что это жестоко. Даже если дельфинарий будет построен вдруг, то он не окупится, потому что люди будут понимать, что они спонсируют своим билетом жестокий отлов животных», – считает Данилова.

В завершение собеседница редакции отметила, что петициями и обращениями дело может не ограничиться. Возможны большие кампании, так как очень много людей из бизнеса, власти и чиновников выступают против дельфинариев, считая их жестокими. Поэтому поддержка будет со всех сторон.

Напомним, проект строительства туристического кластера с зоологическим комплексом критиковался в СМИ. Портал «Городовой» отмечал, что зоопарки зачастую нерентабельны. Содержание зверей обходится очень дорого, а продажа билетов не окупает затраты. В итоге зверинцы нередко полностью дотационные, либо находятся на государственном софинансировании или выживают за счет частных пожертвований. Потому инвестпроект с зоопарком вызывает сомнения. Редакция «Городового» предположила, что цель может быть и вовсе не в создании экономически выгодного туркластера. Проект рассчитывают реализовать через механизм государственного-частного партнерства. Это означает получение инвестором определенной минимальной прибыли ежегодно по соглашению от работы кластера. Ее недостачу, исходя из существующей практики, обязан будет компенсировать город. По такому принципу, например, работает ЗСД – Смольный регулярно выплачивает недополученную прибыль. В Петербурге ГЧП характеризуется непрозрачностью. Информацию о соглашениях не раскрывают, объясняя их защиту коммерческой тайной. Потому сложно понять обоснованность компенсаций, выделяемых из бюджета. В ЗакСе закрытость ГЧП постоянно подвергается критике, однако Смольный ее игнорирует. Это формирует подозрения в наличии коррупционной составляющей. В этой связи журналисты не исключают, что строительство зоопарка в «Горской» по ГЧП может преследовать цель создать еще одну «дыру в бюджете».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»