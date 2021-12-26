«Серый кардинал» Петербурга – как Маргарита Рудакова и семья Захватовых Петербург делили

Тесную связь действующего губернатора Петербурга Александра Беглова с так называемой «курортной мафией» уже не раз освещали различные СМИ. Недавно, в результате подробного журналистского расследования портала Politonline выяснилось, что приближенная к градоначальнику семья Захватовых, которых в городе называют «смольненскими решалами», пользуется люксовым автопарком элитных машин, зарегистрированных на подконтрольные семье фирмы.

Однако, не только семья Захватовых, имея тесные связи и выгодные преференции у Беглова, выполняет роль его неофициальных советников и наслаждается роскошной жизнью и вседозволенностью. Самым влиятельным человеком в окружении «Дяди Саши» и, практически его правой рукой, считается Маргарита Рудакова, о которой не так много информации, в отличии от тех же Захватовых. Хотя ее роль в политической жизни Петербурга имеет огромное значение еще со времен нулевых.

В результате журналистского расследования была выявлена прямая связь градоначальника и его теневых помощников с Маргаритой Рудаковой, которую называют «серым кардиналом Петербурга» и самым влиятельным человеком во властных структурах региона. Которая, к тому же, ранее курировала самые коррумпированные сферы города – ЖКХ и здравоохранение.

Становление «серого кардинала» Петербурга

История успеха Маргариты Рудаковой началась еще в далеких 90-х. Свою политическую карьеру она начинала с должности муниципального чиновника. Уже к началу нулевых Рудакова смогла «дорасти» до серьезной должности заместителя полпреда президента в СЗФО (Северо-Западный федеральный округ).

Именно в нулевых берет начало история тесных связей Рудаковой и личных помощников губернатора Петербурга Захватовых.

На должности полпреда ей поручают важное задание – контролировать процесс реставрации Петербурга к его 300-летию. Общая сумма затрат из федерального бюджета тогда составила около 40 млрд руб., что сопоставимо с годовым бюджетом Петербурга в те годы.

Тогда жители надеялись, что для города за эти деньги наконец-то построят долгожданный КАД, дамбу, устранят размыв между станциями метро «Лесная» – «Площадь Мужества», образовавшийся еще в 1995 году. Однако данных «подарков» горожане в то время так и не дождались. Зато часть этих денег пустили на реконструкцию важного городского объекта – Петропавловской крепости и, как выяснилось, не просто так.

В нулевых директором музея Петропавловской крепости являлся Борис Аракчеев. Примечательно, что он вместе с Рудаковой и еще 13 людьми в 2002 году учредили некое НКО «Северо-западная МРОО Федерация космонавтики РФ», которое просуществовало в неизменном составе вплоть до сентября 2021 года.

Реконструкция с самого начала пошла не по плану. Работы сильно затягивались, а объект должен был быть сдан к 27 мая 2003 года. Однако по приезду госкомиссии ремонтные работы были закончены лишь на наружных стенах, выходящих на акваторию Невы. Но возглавляющего тогда госкомиссию заместителя председателя Госстроя Анатолия Петракова это не смутило. Работы были приняты под эгидой «первой очереди».

Удача отвернулась от Аракчеева только в 2006 году, когда ему пришлось со скандалом покинуть занимаемую должность из-за обнаружения многочисленных финансовых нарушений.

В частности, по данным КСП, руководство незаконно сдавало помещения музея в аренду, при этом полученные средства в бюджет города не отправлялись. Более того, часть помещений сдавались без договоров на аренду или вообще на безвозмездной основе. В результате таких действий бюджет города недополучил порядка 7 миллионов рублей.

Сомнительная деятельность на реконструкции Петербурга к его 300-летию в результате подвела Аракчеева под уголовное дело, которое было возбуждено в 2011 году по факту махинаций с реставрацией уже другого музея – ФГУК «Государственного музея истории религии». Тогда суд признал виновными в растрате 6 млн рублей трех человек, включая Аракчеева.

При этом обращает на себя внимание интересный факт – делом Аракчеева в то время занималась Федеральная служба безопасности, тогда как обычно их ведет другая служба – МВД, а именно – отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Само дело затянулось на долгие 8 лет и закончилось лишь в 2019 году условным сроком в 4 года и обязательством компенсации растраченных средств для бывшего директора музея Петропавловской крепости. Немногим позже Санкт-Петербургский городской суд вообще освободил обвиняемого от ответственности в связи с истечением срока давности по этому делу.

Учитывая то, что все процессы по реконструкции Петербурга к 300-летию контролировала именно Рудакова в тесном сотрудничестве с УМВД города, можно предположить, что именно она с учетом ее связей могла посодействовать в затягивании процесса, что в дальнейшем привело к тому, что Аракчеев, по сути, не понес никакой ответственности за многомилионные растраты бюджетных средств. При иных обстоятельствах он мог бы «сболтнуть лишнего» ФСБ о том, что происходило во время реставрации города в начале нулевых. Ведь музей Петропавловской крепости был не единственным спорным объектом, который вызвал большие коррупционные подозрения у СМИ и общественности. А в этом случае могла пострадать не только сама Рудакова, получившая за «успешную» реконструкцию Петербурга новую престижную должность руководителя окружной инспекции главного контрольного управления президента, но и уже упомянутая нами семья Захватовых.

Объединила «любовь» к реставрации

Казалось бы, причем тут любители люксовых автомобилей и «смольнинские решалы» Беглова Захватовы?

Дело в том, что Александр Захватов и Александр Беглов, по данным СМИ, познакомились еще в далеких 90х. Захватов старший на тот момент владел охранным предприятием «Щит», а будущий губернатор Беглов занимался строительными проектами. В дальнейшем семья Захватовых не раз попадет в поле зрения СМИ именно на реконструкции важных государственных объектов.

Например, в период с 2009 по 2013 год в Кронштадте проходила реконструкция Морского собора, которой, как сообщает издание «Фонтанка», руководил сам глава семьи – Александр Захватов.

«Он тогда фактически жил на этой стройке», – вспоминают старожилы Смольного.

Тогда же в объективы фотокамер журналистов попадает его старший сын Игорь, запечатленный рядом с женой Дмитрия Медведева Светланой. На тот момент Медведев являлся президентом РФ.

Источник: официальный сайт администрации Санкт‑Петербурга

Кстати, Игоря Захватова в дальнейшем журналисты не раз заметят и рядом с губернатором Бегловым.

Источник: fishki.net

При этом, если вновь вернуться к теме многострадальной реконструкции Петербурга, приуроченной к его юбилею в нулевых, можно обнаружить, что одним из главных ее бенефициаров являлся некий Виктор Смирнов и его компания ООО «Интарсия».

Смирнов оказался обладателем громкого звания – «Заслуженный строитель России», и был неоднократно отмечен грамотами и почетными знаками за большой вклад в дело реставрации объектов культурного наследия и строительства в городе. При этом в 2017 году именитый строитель был обвинен в растрате 320 миллионов рублей и покушении на мошенническое хищение еще почти 400 миллионов рублей при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских. Был вынужден бежать в Великобританию, где и проживает по сей день.

Журналисты РИА «Новый День» внимательно изучили все связи данного ООО и по цепочке вышла на семью Захватовых. Выяснилось, что с «Интарсией» аффилирована такая организация, как ООО «Балтстрой», которую, в свою очередь, связывают с теми самыми помощниками Беглова.

Учредителем и генеральным директором ООО «Балтстрой» является Вячеслав Рытаровский и, по совместительству, он же – один из учредителей некоего ООО «Зодчий».

Интересно, что за годы своего существования основной рост выручки компании пришелся на 2018 – 2020 годы. Так, в 2017 году она составляла всего 34 миллиона, а уже в 2020 – 84 миллиона рублей. И это явно далеко не случайность.

Одним из учредителей и генеральным директором ООО «Зодчий» является тот самый Даниил Ромашов, на кого, по данным СМИ, оформлены эксклюзивные люксовые автомобили, находящиеся в фактическом пользовании семьи Захватовых. И именно в эти годы к власти в Петербурге пришел Александр Беглов, который и привел за собой своих помощников Захватовых.

Напомним, в результате расследования портала Politonline выяснилось, что 22-летний Даниил Ромашов является другом Антона Захватова, внука Александра. Именно на него в свое время была зарегистрирована шикарная Ferrari 488 GBT, которой фактически пользовался Антон.

Источник: politonline.ru

В дальнейшем Ромашов зарегистрировал предприятие ООО «Смольнинское», судя по всему, для того, чтобы переписать все свои личные автомобили на него.

Официально фирма занимается арендой и лизингом легковых автомобилей, но фактически является одной из аффилированных с Захватовыми компаний, которая выступает в роли фактического люксового автопарка помощников Беглова.

Среди прочих на «Смольнинском» числятся такие элитные автомобили, как Range Rover 2018 года, Porsche Cayenne 2019 года, Mercedes V Class 2020 года и другие не менее дорогостоящие машины. Но «жемчужиной» автопарка по праву можно считать Rolls Roys Wraith 2019 года выпуска с примечательными государственными номерами А777АА147.

Источник: politonline.ru

Таким образом получается, что Рудакова, семья Захватовых и действующий губернатор Петербурга Беглов, тесно связаны между собой рядом сомнительных историй, начиная со времен девяностых. С приходом к власти Беглов привел за собой не только известную «курортную мафию», оккупировавшую большинство ключевых руководящих должностей как в Смольном, так и в районных администрациях, но и своих близких друзей и партнеров. Сейчас они имеют возможность пользоваться всеми возможными преференциями приближенных к градоначальнику, исполняя роли его негласных ключевых помощников.

По сути, город находится во власти «бегловской мафии», члены которой были десятилетиями «повязаны» общими «темными» делами.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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