Петербургский производитель синтетических алмазов может быть причастен к финансированию нацбатальона «Азов»*

В СМИ появилась информация, что ряд петербургских компаний, которые могут быть связанны с украинским олигархом Игорем Коломойским, возможно причастны к финансированию националистического батальона «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

О сложившейся в Петербурге ситуации в своем материале «Украинская элита спонсирует нацистов на заработанные в России миллионы» рассказал телеканал РЕН ТВ. Речь, в частности, идет о работающей в Сестрорецке компании New Diamond Technologies, осуществляющей свою деятельность через люксембургский офшор MINERAL ASSETS CORPORATION. Фирма занимается обработкой синтетических алмазов. Ее бенефициар – московский бизнесмен, председатель Израильско-Российского Делового Совета Теймураз Хихинашвили, тесно связанный с Коломойским, которого называют главным спонсором «Азова»* (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

New Diamond Technologies, вместе с целой группой специализирующихся в сфере алмазообработки компаний, появилась в Курортном районе еще двадцать лет назад. Это произошло в результате продажи Сестрорецкого инструментального завода имени СП Воскова (АО СИЗ) американской компании Jensen Group в 2002 году. Тогда главой Курортного района Петербурга был Александр Беглов, и смена собственника у предприятия произошла, в том числе, вероятно, из-за равнодушия чиновника.

Сейчас помимо New Diamond Technologies, на территории бывшего АО СИЗ работают компании «Инреал», «Невский Бриллиант», «Новые алмазные технологии» и другие. Все они так или иначе имеют отношение к вышеупомянутому Теймуразу Хихинашвили.

Источник: politonline.ru

В 2014 году, когда отношения между Украиной и Россией резко ухудшились, Коломойский отказался от публичных контактов с Хихинашвили и поддерживает с ним связь через своего бизнес-партнера Тимура Миндича. Последний также входит в число учредителей кипрского офшора Green Family LTD, в котором ранее имел свою долю и действующий президент Украины Владимир Зеленский, также Миндич является бенефициаром российской компании ООО «Грин фильмс», осуществляющей прокат продукции «Студия квартал-95» в России. ООО «Грин фильмс» в свою очередь связано с сетью кипрских офшоров, в числе учредителей которых фигурирует фамилия Хихинашвили.

Источник: politonline.ru

Возвращаясь к алмазам в Курортном районе, стоит отметить, что предприятием управляет ставленник Хихинашвилли – Роман Александрович Колядин. Вся прибыль, полученная при производстве сверхтвердых материалов на предприятии, с большой долей вероятности выводится в Люксембургский офшор и используется для финансирования батальонов национал-социалистов в Днепре и на Донбассе, пишет «Агентство новостей политики».

Источник: politonline.ru

Финансирование украинских неонацистов может происходить при абсолютном попустительстве Александра Беглова, как во время приватизации и продажи важнейшего отечественного завода американской компании Jensen Group, так и сейчас. Губернатор Петербурга лично знаком с Хихинашвили, а в декабре 2019 года их публичная встреча, посвященная развитию бизнеса, была запечатлена в СМИ.

Источник: politonline.ru

Также стоит отметить, что аффилированные с Хихинашвили компании практически не попадали в поле зрения надзорных органов. Исключение – проверка ООО «Инреал» в 2015 году, сведения о которой имеются Едином реестре проверок (ФГИС). Все эти годы прибыль компаний могла идти на поддержку нацбатальона «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), которому сегодня противостоят вооруженные силы России в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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