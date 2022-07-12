Губернатор Петербурга продолжает пиарить провалившуюся на старте «сырую» транспортную реформу

Александр Беглов в традиционном радиообращении напомнил петербуржцам о старте на текущей неделе третьего этапа по переходу на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Губернатор заявил, что в рамках завершающей фазы реформы предполагается расширение парка на 1244 новых автобуса. При этом градоначальник почему-то забыл упомянуть о проблемах, возникших с поставками машин, а также нехваткой средств в городском бюджете для успешной реализации проваленной Смольным инициативы.

«На этом этапе предполагается увеличение парка автобусов на газомоторном топливе еще на 1244 единицы. Для них необходимо расширение сети газонаполнительных станций – одну из них начнут строить в Колпино», – сказал глава региона.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали, что предприятие Volgabus перенесло сроки поставок новых автобусов, необходимых Смольному для начала третьего завершающего этапа транспортной реформы. Эти обстоятельства ставят под большое сомнение слова Беглова касательно пополнения подвижного состава с 15-го июля. В экспертном сообществе отмечали неоднократно, что перевозчики Северной столицы испытывают определенные сложности с закупкой необходимого количества транспортных средств.

Еще на начальной стадии второго этапа по переходу на НМТО, стартовавшего с 1-го июня, стало понятно, что реализовать третью фазу в изначально установленные городским Комитетом по транспорту сроки и в планируемом объеме не удастся. Чтобы избежать полного провала реформы, члены команды Александра Беглова решили разделить третий этап и растянуть его на несколько месяцев. Также в Смольном в начале июля внесли корректировки в документацию, в которой регламентируется работа наземного общественного транспорта с 15-го июля, в связи с чем на ряде маршрутов временно будут курсировать старые машины.

Однако трудности с реализацией транспортной реформы в Санкт-Петербурге не ограничиваются одними лишь проблемами с задержкой поставок новых автобусов. Еще в апреле городские власти признали, что из-за отсутствия субсидий на приобретение газомоторных автобусов, на которые очень рассчитывали перевозчики, выигравшие тендеры на оказание транспортных услуг в городе на Неве, негативно отразятся на процессе внедрения НМТО.

Кроме того, немаловажной проблемой для администрации Александра Беглова по-прежнему является дефицит заправочных станций для обслуживания новых автобусов, работающих на сжиженном или компримированном природном газе. Этот фактор сам по себе подтверждает недальновидность чиновников из Комтранса Петербурга, не обеспечивших заранее город необходимой инфраструктурой для последующей реализации транспортной реформы. Таким образом, озвученные губернатором планы Смольного касательно третьего этапа НМТО в ходе радиообращения не стоит воспринимать всерьез. Тем более, что градоначальник неоднократно не выполнял собственных обещаний.

«Транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее признал, что часть закупленных городскими властями автобусов фактически не отвечают требованиям безопасности для осуществления пассажироперевозок. В частности, это касается машин, произведенных ОАО «Минский автомобильный завод», две из которых в июне загорелись прямо во время движения по маршруту.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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