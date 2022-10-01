Комфорт важнее городских проблем. Смольный объявил тендер на закупку мебели почти на 7 млн рублей

В Смольном вместо заботы о разрушающихся объектах культурного наследия и решения таких проблем города, как транспортный и мусорный коллапсы, решили закупить новую мебель на 6,8 миллиона рублей.

На сайте государственных закупок 29 сентября появилась информация о тендере на закупку более 110 предметов мебели: столы, тумбы, столы для заседаний, шкафы, гардеробы, кресла и диваны. Самыми дорогими покупками станут угловой диван, который оценили в 228 тысяч рублей, стойка рецепции за 274 тысячи рублей, а также шкаф с полками за 325 тысяч рублей. Дорогих материалов при изготовлении использовать не планируется. В основном вся закупаемая мебель будет выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности.

Общая стоимость тендера составила 6,8 миллиона рублей. Конкурс продлится до 7 октября, а в администрации губернатора Александра Беглов рассчитывают получить новую мебель не позднее начала декабря текущего года.

При этом непонятно, по каким критериям оценивалась стоимость мебели, поскольку рыночная цена сильно разнится с заявленной Смольным. Так, один из пунктов обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) требует поставки стола размерами 1190*495*590 мм, столешница которого должна быть изготовлена из 2-х листов ЛДСП толщиной 25 мм с внутренним сотовым заполнением.

В среднем подобные столы предлагаются к приобретению по цене от четырех до шести тысяч рублей, в зависимости от магазина и производителя.

Однако в контракте Смольного такой стол оценили в 69 тысяч 300 рублей.

Стоит отметить, что это далеко не первая закупка Смольного, вызывающая серьезные вопросы. Так, недавно СМИ сообщали, что администрация губернатора Александра Беглова провела закупку партии сувенирных шкатулок. Стоимость одной шкатулки в контракте Смольного составила от 22 до 40 тысяч рублей, однако подобные изделия продают на Avito по 2,5 тысячи рублей, то есть почти в 10 раз ниже, чем закупаемые правительством Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание, что стоимость часа содержания губернатора Александра Беглова выше средней пенсии по Петербургу. Подчеркивалось, что градоначальник стремится обеспечить комфорт лишь себе и своим приближенным, тогда как простые петербуржцы снова остаются не у дел.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»