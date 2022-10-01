Сколько незаконно «мобилизованных» петербуржцев рискуют не дождаться помощи Беглова?

Оказанная Александром Бегловым «помощь» по возвращению ошибочно мобилизованного студента может носить показательный характер. За несколько дней частичной мобилизации СМИ отрапортовали о множестве инцидентов с незаконно призванными на службу петербуржцами. Рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны градоначальника или любого представителя его команды в этих случаях не приходилось.

1 октября СМИ распространили новость о «помощи» Александра Беглова ошибочно мобилизованному студенту. Губернатор рассказал, что на его страницу в соцсети «Вконтакте» обратилась мать молодого человека из Красносельского района, которого признали по мобилизации, несмотря на его статус учащегося дневного отделения.

«Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой», – сказал он.

Информацию о «поддержке» Бегловым жителя Петербурга традиционно разошлась по всем лояльным к органам городской власти СМИ. Создалось впечатление, будто Смольный демонстрирует яркую вовлеченность во все противоправные процессы, связанные с нарушениями установленных правил частичной мобилизации.

За период с начала мобилизационных мероприятий в соцсетях было опубликовано множество сообщений о том, что в Северной столице без разбора «забирают» учителей, активистов (под манипулятивным предлогом), лиц с родственниками-инвалидами, находящимися у них на иждивении, и прочих.

Все случаи были резонансными, каждый из них наша редакция рассмотрела по отдельности. Один из них произошел 26 сентября, когда в Петербурге мобилизовали 48-летнего мужчину Владимира Штиволоки, который ухаживал за матерью с инвалидностью. Он получил повестку 21 сентября, при этом представители военного комиссариата знали, что родственница Штиволоки у него на иждивении. Комментируя ситуацию, вице-губернатор Кирилл Поляков каких-либо нарушений не обнаружил.

Накануне также стало известно, что под частичную мобилизацию попал 27-летний учитель истории лицея №533 Красногвардейского района Всеволод Мохов. По состоянию на 1 октября известно, что мужчина находится в учебной части под Петербургом. Внимание Смольного к «ошибке» пытаются привлечь через СМИ и социальные сети.

Еще один случай коснулся петербургского активиста Александра Виноградова, едва не ставшего жертвой провокации с участием городских чиновников. Его позвали обсудить проблемы незаконной торговли на встречу – и прямо на ней попытались вручить повестку. Провокации удалось избежать благодаря видеофиксации процесса на камеру и общему пониманию принципов работы соответствующего законодательства.

Существуют и иные другие инциденты с незаконным призывом петербуржцев, не подлежащих частной мобилизации. Многие из них можно обнаружить в социальных сетях – благодаря жалобам активистов и родственников «мобилизованных». Очевидно, что не все эти заявления доходят до губернатора Беглова в частном порядке. Проблема с мобилизацией в Петербурге, судя по всему, носит системный характер, и одно показательное разбирательство по поводу мобилизованного студента не имеет ничего общего с объективной вовлеченностью градоначальника в допускаемую представителями военкоматов халатность и устранение ее последствий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Множество россиян вызвались добровольцами, в зону СВО также отправились депутаты Госдумы и представители региональных органов власти. При этом СМИ обращали внимание, что в Смольном занялись поиском способов, как детям чиновников избежать военной службы. В сети появилась информация о так называемом «списке Беглова», включающем в себя связанных с губернатором людей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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