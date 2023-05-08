Кто санкционировал вырубку? В Смольном не могут объяснить уничтожение деревьев на набережной Карповки

Жители Санкт-Петербурга продолжают наблюдать за развитием ситуации вокруг вырубки деревьев на набережной реки Карповки. По информации ряда источников, работы по уничтожению зеленых насаждений ведутся незаконно, так как у рабочих нет ни одного подтверждающего документа о согласовании.

Петербуржцы пытаются защитить от уничтожения деревья на набережной Карповки в Петроградском районе города. Вырубка насаждений началась 2 мая в рамках расчистки русла реки. При этом, по информации телеграм-канала «Невский Дозор», у рабочих нет порубочных билетов, а Комитет по природопользованию не предоставляет активистам документы о согласовании работ и данные эколого-биологической экспертизы, разрешающей их проводить. В связи с этим авторы паблика обращают внимание, что вырубка деревьев, по сути, проводится незаконно, так как не было предъявлено ни одного официального документа.

«Более того, вырубка деревьев нарушает все предыдущие договоренности горожан с городской администрацией. В 2021 между ними был подписан протокол, что на берегах реки не будет гранитных набережных, а останутся заросли. В апреле 2023 глава Комблага Василий Пониделко лично заверял, что деревья вырубаться не будут. Сейчас получается, что чиновничье слово гроша ломаного не стоит. А в Смольном даже не могут ответить на простой вопрос: кто и на каких основаниях санкционировал вырубку?» – пишет «Невский Дозор».

Стоит отметить, что ранее жители Северной столицы обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на происходящее, ведь зеленые насаждения на набережной Карповки, по их словам, являются частью зелено-водного каркаса города и напрямую обеспечивают его экологическую безопасность. Глава ведомства уже поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку и доложить о результатах.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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