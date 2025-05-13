Водолазы МЧС разминируют затонувшую в годы ВОВ немецкую баржу в Балтийске

Сотрудники МЧС РФ продолжают разминирование акватории в Калининградской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Возобновились работы по подъему и уничтожению боезапаса немецкой баржи, затонувшей у берегов Балтийска во время Великой Отечественной войны.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил в регион водолазов Центра «Лидер» и оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга», – говорится в сообщении.

Судно находится на глубине 17 метров и разорвано на две части. На борту и на дне вокруг баржи лежат десятки тысяч взрывоопасных предметов. «Работы продолжатся до полного разминирования», – добавили в МЧС.

В прошлом году взрывотехники уже обезвредили более 20,5 тыс. снарядов. Разминирование баржи продолжается в течение шести лет.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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