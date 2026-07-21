Антибиотики обнаружены в яйцах ленинградской птицефабрики

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили антибиотики в яйцах птицефабрики «Синявинская», расположенной в Ленинградской области. Проводится внеплановая проверка производителя. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Куриные яйца, не отвечающие требованиям ветеринарно-санитарных норм, были выявлены в рамках пищевого мониторинга. Антибиотик обнаружили в двух партиях яиц.

Сотрудниками надзорного ведомства были отобраны пробы образцов яиц категории С0 «Синявинское к завтраку» и категории С1 «Синявинское деревенское», произведенных птицефабрикой «Синявинская». По итогам лабораторных исследований было установлено, что продукция не соответствует требованиям по показателю «Энрофлоксацин». Как отметили в Россельхознадзоре, остатки антибиотиков группы фторхинолонов в яйцах не допускаются. В результате сотрудники ведомства начали внеплановую проверку в отношении птицефабрики.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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