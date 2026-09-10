Житель Петербурга убил свою мать и спрятал труп в морозильной камере

В Санкт-Петербурге мужчина расправился с родной матерью и спрятал ее тело в морозильной камере. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Накануне вечером житель Петербурга обратился к патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии и заявил, что во время ссоры убил свою мать. После чего в квартире на Ленинском проспекте следователи обнаружили тело убитой женщины в морозильной камере.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Преступника задержали. Отмечается, что мужчина состоит на учете. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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