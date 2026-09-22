В Ленобласти отстрелили трех волков

В Ленинградской области после жалоб жителей на нападения на собак отстрелили трех волков. Об этом сообщает пресс-служба областного Комитета по охране животного мира.

«В начале сентября в комитет поступили обращения от жителей поселка Приозерный и деревни Жирядки Лужского района на заходы волка в жилую зону и нападения на домашних животных», – говорится в сообщении.

На месте специалисты нашли свидетельства того, что волк подходил к жилым домам. «По результатам обследования и с учетом неоднократных обращений граждан комитетом было принято решение о регулировании численности волка», – добавили в пресс-службе. В результате охотники застрелили трех хищников.

Ранее сообщалось, что волков заметили и в поселке Дружная Горка. Власти призвали местных жителей не выходить на прогулку в темное время.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube