Ружье не спасло: медведь убил сборщика ягод в Архангельской области

В Пинежском районе Архангельской области во вторник нашли тело 49-летнего местного жителя, который двумя днями ранее ушел в лес за ягодами. Мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

У жертвы при себе было ружье, однако оно не помогло защититься от хищника.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственное управление призвало местных жителей воздержаться от посещения леса, отметив, что при встрече с крупным медведем шансы на спасение крайне малы.

Архангельск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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