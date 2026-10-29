В Пермском крае при атаке БПЛА повреждена промышленная площадка

В результате атаки украинских беспилотников на Пермский край незначительные повреждения получила одна из промышленных площадок на севере региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

Утром в четверг в Прикамье вводили режим беспилотной опасности. По словам Махонина, силы ПВО отразили воздушную атаку, сбив 10 вражеских дронов. На месте работают оперативные службы.

Губернатор попросил местных жителей не подходить и не прикасаться к обломкам, не снимать и не выкладывать в интернет информацию о БПЛА и работе системы ПВО.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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